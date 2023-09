Pokutě jsem unikl

Vy sám jste vstřelil hattrick. Dělá vám to stále radost nebo už to berete jen jako „zpestření“ vítězství?

Já mám radost z každé branky, kterou vstřelíme. Je ale jasné, že u hattricku je dvojnásobná.

Můžete popsat jednotlivé vaše branky?

První dva góly byly téměř identické, když jsem dostal dvě průnikové přihrávky za obranu. Třetí trefa byla po rychlé kombinaci ve vápně a následně jsem umístil střelu k tyči, kam gólman neměl šanci dosáhnout.

Máte se spoluhráči nějakou speciální oslavu, když se někomu povede vsítit takový počet branek?

(rozesměje se) Ne, to opravdu nemáme, není to však špatný nápad. Každopádně jsme ale dobrý tým a dokážeme si pochválit každou branku, která padne do sítě protihráče.

Kolik vás to stálo do pokladny. Předpokládám, že jako kapitán jste pokutě nemohl uniknout…

Po rozhovoru tomu už asi opravdu neuniknu, ale zatím jsem měl štěstí. Nemáme ještě zvoleného pokladníka, tak jsem byl od placení ušetřen.

V novém ročníku jste ještě nepoznali chuť prohry. Posílili jste nějak pro letošní ročník?

Po létě jsme odpočatí a natěšení na novou sezonu. Máme nové hráče i nového trenéra, což nás také dostalo do větší pohody. Naštěstí hrajeme stále v plné sestavě, což doufám tak zůstane. Hlavně, aby se někdo nezranil.

Dáváte si nějaké týmové cíle do sezony?

Hlavně se chceme probojovat do finále poháru, abychom si zahráli na ligovém stadionu.

Vy osobně si kladete nějaké cíle?

Rád bych s týmem zase vyhrál soutěž.

Stejný hráč, jako my ostatní

Co vás přivedlo do současného týmu?

Do Srchu jsem přišel s kamarádem před třinácti lety.

Můžete čtenářům rozkrýt vaši fotbalovou kariéru?

Ta je vcelku jednoduchá. V osmi letech jsem začal hrát v Pardubicích a v osmnácti jsem přešel už do Srchu.

V Srchu jste se mimochodem potkal s hokejovou legendou Tomášem Rolinkem. Jaké to je s ním běhat po jednom hřišti?

Tomáš je jednoznačně legenda a všichni ho moc uznáváme. Na hřišti je to ale stejný hráč, jako my ostatní.

Jde mu fotbal stejně jako hokej?

Je to rozhodně všestranný sportovec, ale mistr světa v hokeji je jeho jednoznačný titul.

Nebojíte se mu na hřišti šéfovat, vzhledem k tomu že jste kapitán…

Jak už jsem avizoval, na hřišti ho všichni bereme jako spoluhráče a je to naprosto stejný hráč, jako my ostatní.

Jaké jsou vaše silné stránky?

Řekl bych, že jsem dříč a nechávám na hřišti všechno. Jsem i dobrý motivátor.

Naopak, co jsou vaše slabiny?

To přece nemůžu prozradit. Co kdyby si to četl protihráč (smích).

Sledujete fotbal i v televizi a popřípadě komu fandíte?

Rád koukám na španělskou La ligu. Jinak jsem fanoušek Realu Madrid.

Máte nějaký fotbalový vzor?

Nedokáži si takhle vybavit konkrétního hráče, ke kterému bych vzhlížel.

Jaké máte koníčky?

Často chodím běhat, čím dál více se věnuji horské cyklistice a přes zimu hraji badminton.