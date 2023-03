OKRESNÍ PŘEBOR, III. TŘÍDA - Tak je to tady. Konec vysedávání u televizních obrazovek a hurá zpátky na fotbalová korbiště. Správně si říkáte, že okresní fotbalové soutěže se vrací na travnatá hřiště na Pardubicku. Již tento víkend se odehraje první jarní kolo, které nabídne start již zmiňovaného okresního přeboru a také III. třídy. Na poslední třídu si ještě budeme muset počkat.

ilustrační foto | Foto: Jaromír Pýcha

Co se týče okresního přeboru tak z nejvýhodnější pozice vstupují do jara fotbalisté holické rezervy, kteří získali korunu pro krále podzimu s třiceti body a náskokem čtyř bodů na druhý Újezd. Tabulka ale je jinak vyrovnaná a rozdíly nejsou natolik markantní, aby bylo o vítězi či padajícím rozhodnuto. Ve spodku tabulky se zatím perou s nepříznivým osudem fotbalisté Býště a Torpeda Pardubice, ale nač házet flintu do žita, když brod je ještě daleko.

První kolo nabídne následující utkání:

Výjma nejvyšší okresní soutěže startuje i o stupínek nižší. III. třída začíná taktéž o tomto víkendu a máme se na co těšit. Tam je situace poměrně jasnější, byť fotbal je nevyzpytatelná hra a v tříbodovém systému se může stát cokoliv. Z první příčky vstupují do jara fotbalisté SK Sokolu Dříteč a se sedmibodovým náskokem na druhé Dašice si brousí zuby na postup do okresu. Naopak v nelichotivé situaci je Tetov, který na posledním místě ztrácí (zatím) propastných deset bodů na Přelovice B a v jarní části mají tedy co dohánět.

Zde se podívejte, jaké zápasy lze shlédnout při prvním kole: