V Rozhoznici jste vyhráli 5:0, bylo to jednoznačné utkání od začátku? Záleží, čím myslíte od začátku. Rohoznice měla kreativní a technický střed, který nám občas zkoušel chvílemi dělat problém, nicméně stačilo pár dobrých přihrávek od mých spoluhráčů a jelikož byl stav tabule ve 35. minutě 4:0, tak už bylo více méně rozhodnuto, to už tak vyrovnaně nezní.

Vy jste ho prakticky rozhodl čistým hattrickem za 15 minut. Povedlo se vám někdy něco podobného?

Za svojí "kariéru" jsem v mistrovském zápase možná dva, maximálně tři hattricky dal, když počítáme i mládež, každopádně takhle rychle a ještě se čtyřmi góly se mi rozhodně předtím nepovedlo.

Pardubičky B jsou zatím jediným týmem, který v soutěži neprohrál. V čem jsou vaše přednosti?

Řekl bych, že hlavně mladým širokým kádrem a běhavým stylem hry, většina soupeřů s námi nestíhá. Zároveň si to i občas umíme přihrát a naše obrana pracuje skvěle.

Myslíte na postup do B třídy? Je to váš cíl?

Určitě myslíme, věřím, že na postup i na B třídu máme a ještě s takhle dobře rozjetým začátkem sezóny by byla škoda na to nemyslet, každopádně stát se může všechno, nesmíme usnout na vavřínech.

Vy jste s fotbalem začínal v Pardubicích, stále je vám pouze 24. Máte vy osobně nějaký fotbalový cíl? Zkusit si vyšší soutěž?

Ano ano, do nějakých svých čtrnácti jsem hrál v FKčku, poté jsem začal hrát za Pardubičky. Dříve jsem hrál víc i za Áčko, to hrálo A třídu, teď teda krajský přebor, za to ale už nehraju skoro vůbec. Vyloženě cíl asi nemám, fotbal jsem měl vždycky spíše jako koníček, teď jsem spokojený tam kde jsem a uvidíme, jak se mi bude dařit dál, nějaký ten fotbalový čas ještě mám, to máte pravdu. Teď v dohlednu určitě vyhrát okresní přebor.

Jaký jste typ hráče? Jak byste se charakterizoval?

Hodnotit sám sebe mi vždycky šlo proti srsti, ale určitě jsem rychlostní typ, 99% protihráčů je pomalejší než já a na tom většinou stavím. U ostatních atribut záleží zápas od zápasu, jednou mi balón dobře drží na noze, jindy o něj třikrát brknu. Stejně tak se střelbou, zrovna tuhle sezónu se mi moc nedaří střílet, takže jsem byl překvapen, že padly hned čtyři góly z mé strany.

Teď o víkendu vás čekají doma Mikulovice. Jaký očekáváte utkání?

I přestože remizovali poslední dva zápasy, tak nejspíše vyrovnané, výhra rozhodně nebude zadarmo, leda by se ke mně a Pečinkovi přidal někdo další s novým bleskovým hattrickem (směje se). Víc jsem teda zvědav na utkání proti Sezemicím a Holicím B, tam nás mezi nimi dělí bod a tři body, takže se nejspíše rozhodne o vítězi podzimu.