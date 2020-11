Vítězka dvanácté kapitoly Tip ligy čtenářů Pardubického deníku Jana Dubišarová mladší věřila číslu třicet čtyři.

Jeden gól. Co ale udělá nejen s bodovým ziskem týmu… Tato „malichernost“ rozhodla také o vítězi dvanáctého dějství podzimní Tip ligy čtenářů Pardubického deníku. A zásadní roli hrála hned dvakrát. Stalo se tak v utkání nejvyšší italské ligy. Lazio zaznamenalo svoji jedinou trefu do sítě Juventusu až v páté minutě nastavení. Vyrovnalo na 1:1. A právě remízou se nakonec vítězná Jana Dubišarová ml. z Pardubic dotáhla na osmičku svých konkurentů. Jako jediná určila přesný počet celkově vstřelených branek (34), a tak o jejím triumfu nemohlo být pochyb. I když kolem ní kroužili nenasytní supi s jednogólovou odchylkou na obě strany. Do čela průběžného pořadí se vrátila, lépe řečeno se tam osamostatnila, Terezie Roubínková.