Deník položil zástupcům všech šestnácti klubů v okresním přeboru otázky:

Co říkáte na předčasné ukončení sezony?

Předpokládali jste to, nebo očekávali jiný scénář?

Proč s tím nesouhlasíte, popř. když souhlasíte, tak z jakého důvodu?

Jak byste okomentovali vládní opatření, která ochromila amatérský sport?

Někdo si dal tu práci a odpověděl na všechny otázky zeširoka. Jiný odpovídal stručněji a někdo to vzal jedním vrzem. Šestice klubů na nabídku k vyjádření nereagovala. Každopádně všechny, co projevily zájem, odpískání sezony mrzí, nicméně takový konec očekávaly. No a hodně hlasů kritizuje politiky, protože jejich kroky se podepíší pod fotbalovou mládež.

AFK OSTŘEŠANY

Kamil Bobek, sekretář klubu: „FAČR rozhodl, že všechny amatérské soutěže musí být dohrány do 30. června 2021. Proto jsme vzhledem k aktuální situaci v naší republice začínali tušit už koncem března, že se soutěže nemůžou stihnout dohrát.

Upřímně řečeno nás to vůbec nepřekvapilo. V každém případě nás to velmi mrzí a jsme zklamaní, že se soutěže nepodařilo dohrát. Myslíme si, že pro mužstva dospělých to taková rána zase není, ale je to samozřejmě velká škoda. Mnohem větší problém vidím u dětí a dorostu. Pro ně to je vůbec obrovský zásah do jejich dalšího fotbalového vývoje, že se tak dlouho opět nehrálo a nemohlo se vůbec trénovat. Obrovská škoda v českém fotbale. Zatím nedokážeme odpovědět na otázku, kolik dětí a dorostenců se na trávníky již nevrátí.

Uvažovalo se, že by se dohrávalo o prázdninách. Za prvé to FAČR zakázal. Za druhé si myslíme, že by to taky nebyl dobrý nápad. Po rozvolnění opatření si jak dospělí tak rodiče s dětmi budou konečně chtít užít nějaké výlety a krátké dovolené. Takže by byl problém, aby mužstva byla kompletní. Buďme rádi, že už můžeme všichni alespoň trénovat. A co se týká vládních opatření, která vše způsobila, tak takový bordel, chaos, nesmyslná a neefektivní opatření, nad tím zůstával rozum stát! To se může dít akorát u nás. Rozhodně souhlasíme vzhledem k počtu nakažených, počtu úmrtí a vůbec vážnosti celé situace s přísnými opatřeními. Ale musí to mít hlavu a patu. Rozhodně ne to, co nám předvedla tato vláda v čele s králem Jelimánem z Madagaskaru… Nevím, co jsme bratrům na Slovensku provedli, že nám sem poslali tohohle exota…

Každopádně si přejeme, ať už je tahle těžká doba za námi a ať se fotbalové soutěže můžou opět rozeběhnout naplno. A hlavně se dohrát.“

AFK OPATOVICE N. L.

Jiří Vondřejc, trenér A týmu: „Osobně jsem velice zklamaný z ukončení amatérských soutěží, nicméně překvapený nejsem.

Při troše snahy by se bývala podzimní část dohrát dala. Myslím, že kluby by se v rámci svých možností a na základě vstřícnějších vládních opatřeních na odehrání zbývajících kol podzimu adekvátně připravily. A jsem přesvědčen, že i náš Okresní fotbalový svaz by dokončení svým servisem zajistil.

Bohužel chaotickými a nelogickými vládními opatřeními jsme neměli prozatím ani šanci smysluplně se sportovně do této doby připravit tak, abychom dohrání soutěží zvládli. Proto opravdu překvapen nejsem.

Vše je jen odrazem vládní nekompetentnosti nejenom směrem k zájmovým aktivitám sportovní amatérské veřejnosti. Nesmyslnými rozhodnutími vlády jsme na půl roku zmrazili veškeré tělesné aktivity dětí, mládeže i dospělých. To se samozřejmě projeví na jejich dalším sportovním vývoji.

Dodnes jsem nepochopil, že při venkovní sportovní činnosti se tito aktéři nemohou uvnitř areálu ani umýt ani přestrojit, a to v době, kdy jsou děti testované ve škole a dospělí v zaměstnání. A podotýkám, že ke všemu respektu k pandemii. Bohužel, když sleduji politické dění v našem státě, buďme nakonec rádi, že nám stojí šatny, funguje elektřina, teče voda, roste na hřišti tráva a že nás třeba v srpnu pustí ven…“

TJ SOKOL MORAVANY

Michal Kulhánek, hospodář klubu: „To, že se soutěže na jaře ani nerozehrají, jsme v podstatě očekávali již někdy v březnu, kdy se pandemická situace stále zhoršovala a jedno vládní opatření bylo následováno dalším.

Je sice pravda, že některá vládní opatření byla občas pro obyčejného občana nepochopitelná a těžko se v nich při jejich porovnávání dala najít logika, ale na druhou stranu v době, kdy umírali lidé i z okolí každého z nás a spousta jich ležela připoutána k lůžkům na covid odděleních v přeplněných nemocnicích, by jakékoliv rozvolnění i v oblasti kolektivních sportů mohlo situaci ještě výrazně zhoršit. Z tohoto pohledu jsou i termíny, kdy k postupnému rozvolnění začíná docházet, poměrně očekávané.

Jarní část sezony jsme tedy de facto odpískali již na jejím termínovém začátku, ale otázkou pro nás nadále zůstává, jaké budou podmínky a povinnosti klubů na startu podzimní části příští sezony, protože si bohužel uvědomujeme, že pandemie mávnutím kouzelného proutku nezmizí a vývoj v loňském roce byl v tomto směru určitým varováním.“

FK PŘELOUČ

Jiří Rokyta, předseda klubu: „To, že soutěže nebudou dohrány, jsme očekávali. U krajských soutěží by asi nebyl problém dohrát za červen soutěže aspoň do poloviny odehraných zápasů. Zato u okresních to však z našeho pohledu, vzhledem k malému počtu kol odehraných na podzim, již reálné příliš nebylo. A proto s ukončením soutěží souhlasíme.

U vládních opatření budu raději mluvit za sebe, protože postoje lidí se mohou lišit. S vládními opatřeními v oblasti sportu se neztotožňuji. Tato opatření, která znamenala v podstatě zákaz sportování, budou mít vážný dopad zejména v mládežnických kategoriích.

Již nyní po částečném obnovení zaznamenáváme úbytek hráčů a nahradit dva ročníky, kdy v podstatě nenastupovala nová mládež, pro nás bude znamenat problém do budoucna!“

TJ SOKOL ROVEŇ

Pavel Herbst, člen Výkonného výboru: „Je velká škoda, že soutěže byly předčasně ukončeny. Myslím, že spousta z nás nachází ve fotbale odreagování a v této nelehké době by to bylo o to víc cennější pro každého z nás.

Jak plynuly dny a potom i měsíce, začínalo být více než jasné, že se amatérské soutěže nerozjedou. V případě že by kluby neměly minimálně měsíc čas na přípravu, nemělo smysl soutěž začínat. Nedostatek týmových tréninků by se podepsal na zranění hráčů.

Nejvíce mě ale mrzí, že děti jsou dlouho izolované. Dle mého názoru mohly již několik týdnů trénovat, jejich návrat na fotbalové hřiště a motivace k aktivnímu sportu nebudou snadné.

O těchto věcech bohužel rozhodovala místa nejvyšší.

Teď už nezbývá než věřit, že se podzimní zápasy rozjedou v tradičním stylu a soutěže v ročníku 2021/2022 se odehrají bez komplikací.“

SK – 1. FC MIKULOVICE

Martin Karlík, sekretář klubu: „Nemohu mluvit za všechny členy našeho klubu, ale myslím si, že všichni měli smíšené pocity, co se týče letošního jara.

Svaz chtěl dohrát všechna utkání od dubna, což se již na začátku března stalo nereálné. Jeden, maximálně dva zápasy by se za jaro daly uprostřed týdne zahrát, ale mít nějakých sedm, to bylo již ze začátku pro náš tým nereálné. Ať už z hlediska brzkých začátků kvůli světlu nebo kvůli obtížnému shánění jedenácti lidí ve středu.

Avšak stále jsme doufali, že sezona bude pokračovat a dohraje se třeba podzimní část. Skutečnost byla jiná a byla ukončena pár dní poté, co byly povoleny tréninky. Následovalo o to větší zklamání. Snad příští sezonu už konečně odehrajeme, na což se všichni již těšíme.“

SK STARÝ MATEŘOV

Veronika Sehnoutková, sekretář klubu: „V letošním ročníku už mě předčasné ukončení soutěží nepřekvapilo. Nezbývá než pokračovat v přípravě na novou sezonu a věřit, že už se odehraje dle termínové listiny.

Co se vládních opatření týká, tak mi nejvíce vadí neinformovanost klubů. FAČR nám zasílá dotazníky o zjišťování nakažených hráčů, ale vyjednané podmínky pro rozvolňování (metodiku k mimořádným opatřením) nepošlou, ať si každý hledá na webech, sociálních sítích…“

SK SPARTAK SEZEMICE

Zdeněk Lába, sekretář klubu: „Jak se opatření stále prodlužovala, už jsme moc nevěřili, že by se stihla sezona dohrát.

Začít teď po nějakých uvolněních narychlo dohrávat, tak aby se splnila zvláštní klauzule nutnosti odehrát alespoň půlku zápasů pro řádné uzavření ročníku, by bylo nespravedlivé. Jsme rádi, že se může konečně trénovat a doufáme, že nový ročník už nic nepřeruší.“

SK NEMOŠICE

Petr Rydval, člen VV: „Ukončení soutěží jsme předpokládali, naše vláda se staví ke sportování dětí od začátku negativně a bude zodpovědná za velký deficit který tyto děti budou mít.

Projeví se to v budoucnu, špatný imunitní systém dětí a náchylnost k nemocem.“

TJ PŘELOVICE

Ladislav Hladík, sekretář klubu: „Ukončení amatérských soutěží se postupem času dalo očekávat. Jsme z toho zklamáni, nicméně rozhodnutí respektujeme.“