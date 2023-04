Velikonoční víkend na okresních trávnících nabídl hned několik nadílek

Hody, hody doprovody, my chceme vidět góly! Tak s podobnou říkankou mohli vyjít fotbaloví nadšenci na okresní trávníky o velikonočním víkendu. To například splnily Valy, které se rozstřílely proti Tetovu a vyhrály s čistým kontem a nasázely sedm branek. Pěkná nadílka se povedla i Paramu, které vsítilo taktéž sedm branek a to do sítě céčka Moravan. Největší brankové hody však byly k vidění v Semíně, kde se tamní tým rozstřílel a brankář Starých Čivic musel míč z branky lovit hned devětkrát. Všechny výsledky a tabulky najdete níže.

ilustrační foto | Foto: Petr Hrnčíř