Nedostatek rozhodčích, to je problém, se kterým se potýká řada okresů. Na jakých stavech je v současné době OFS Pardubice?

Počet rozhodčích je celorepubliková záležitost. Musím ale říct, že u nás to až takový problém není. Máme 47 rozhodčích, což znamená, že obsadíme spoustu utkání trojicí rozhodčích. Počet rozhodčích nám závidí nejeden okres.

Daří se vám počty doplňovat a přivádět nováčky?

Ano, nábor nováčků máme celoročně. Stále oslovujeme nové zájemce, zkoušíme mladé kluky, bývalé hráče, prostě každého, kdo má zájem.

Co dělá Fotbalová asociace ČR ve spojitosti s náborem rozhodčích?

FAČR připravuje novou velkou náborovou kampaň. Všem opravdu záleží na navýšení počtu rozhodčích. Noví zájemci by měli dostávat tzv. startovací balíček, aby si v počátku nemuseli žádnou výbavu kupovat. Chystají se i další výhody pro nové zájemce.

Zástupci Okresního fotbalového svazu Pardubice při gratulaci Petru Valentovi. Šéf Komise rozhodčích Kamil Schmeiser je na snímku druhý zleva.Zdroj: Radek Klier

Může akce typu „Staň se rozhodčím“ pomoci i vám na OFS?

Samozřejmě. Kampaň je směřovaná na pomoc právě okresům s tím, že nováčci začínají v okresech a z okresů se posouvají zkušenější rozhodčí do krajů. Nám se za dva roky, co kampaň probíhá, přihlásilo 33 zájemců, ale z tohoto počtu jich zůstalo šest. Třeba v Praze se přihlásilo 350 zájemců a pouze 50 jich u pískání pokračuje.

Spolu s krajskou Komisí rozhodčích jste se setkali s předsedou KR FAČR Radkem Příhodou. Co bylo předmětem jednání?

Jelikož jsem i předseda KR Pardubického krajského svazu, byl jsem pozván na jednání s pány Příhodou a Kovaříkem. Hlavním bodem jednání byla problematika počtu rozhodčích, náborů nových rozhodčích, udržení rozhodčích ve funkci. Z jednání mám skvělý pocit. Bylo cítit, že všem ve vedení záleží na celkovém stavu rozhodčích a jeho zlepšení.

Jak hodnotíte podzimní část pohledem okresních rozhodčích?

Když to budu hodnotit jako ve škole, dávám trojku. V životě to už tak chodí, něco se povede, něco zase ne. Rozhodčí musím pochválit za to, co všechno odjezdili a co všechno odpískali. Ti kluci, ale i jedna žena zapsaná na nominační listině OFS, museli každý víkend odřídit čtyři až pět utkání. Za to jim patří velké díky, protože z celého víkendu prakticky nic neměli a celý ho strávili na hřištích. Vzhledem k počtu jsme vypomáhali v kraji i ostatním okresům. Další věc je to, že spousta oddílů si přeje na svá utkání trojici rozhodčích, tady je znát, že odměny platí FAČR. Co se nepovedlo? Máme neustále velké množství chyb v zápisech o utkání a v popisech např. vyloučení.

Na konci podzimu se objevily případy napadení rozhodčích. Jsou to výjimky, nebo se agresivita směrem k sudím stupňuje?

Šílenství, jinak to nazvat nemůžu. Prohřešky na hřišti jsou a asi i budou, ale absolutně nepochopitelná je věc, která se stala nedávno. Když si jde vedoucí družstva po vítězném utkání něco vyřizovat s rozhodčím k vozidlu. Nějakou půl hodinu po konci zápasu. A ještě s fanouškem. Pro mě totální zbabělost. Bohužel to je ale v celé republice, řeší se to v okresech i krajích. Covidová doba je divná, mezi lidmi je zlo až agrese. Já jsem rád za každého, kdo jde na hřiště s odznakem rozhodčího a odřídí zápas. Stojí nás to neskutečně času na hřišti i mimo něj, všechny nábory, školení. A pak to pár jedinců všechno zkazí.

Jak postupovat, aby k takovým situacím nedocházelo?

Tady musím zmínit, že jako Komise rozhodčích máme obrovskou podporu Výkonného výboru. Musím pochválit i Disciplinární komisi za to, jaké tresty uděluje. Jinak to nezmizí a bude ještě hůř. Pokud se to šílenství nezastaví, je jasné, že bude úbytek rozhodčích, nábory budou k ničemu. Rozhodčí už nechtějí jezdit na utkání některých oddílů. Pak může nastat situace, že jejich zápasy nebudou obsazeny a budou je řídit laici. A pak si myslím, že kluby budou volat, ať příště přijedou delegovaní rozhodčí. Poznají, že řídit utkání není žádná sranda na jakékoliv úrovni.