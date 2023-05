Bylo to týmově v pořádku a konečně jsme si taky pěkně zahráli. Předtím dva zápasy nám hodně chyběl střed zálohy a nakopávali jsme pouze míče dopředu, což nemělo s fotbalem nic společného. Bylo navíc krásný počasí, přišlo hodně lidí a bylo to utkání takové, jak by mělo vypadat.

Vy jste se na tomto vysokém vítězství podílel pěti brankami. Jaký to byl pocit?

Samozřejmě krásný. Na pět branek ale musí být pět asistencí. Kluci to výborně odběhali a sám jsem si to rozhodně nevypracoval (úsměv).

Slavil jste nějak speciálně tohle vítězství?

Se spoluhráči jsme to výrazně neslavili. Měl jsem tam však celou rodinu a ta to oslavila ve velkém stylu (smích).

Mám jediný úkol od trenéra

Povedl se vám někdy podobný výkon?

Myslím, že když jsem hrál za Horní Ředice, tak jsem v nějakém přátelském utkání taky dal čtyři nebo pět branek, ale ve Vysokém Chvojnu to je moje premiéra.

Jak reagovala kabina?

Já většinou branky dávám, tak spoluhráči to ode mě čekají, ale rozhodně byli více překvapení. Byli ale připravení více slavit, jelikož se nám za krásného počasí podařilo vyhrát doma před fanoušky, což je vždy bonus.

Pokladník si vás vyhmátl?

(vypálí) Ne, naštěstí na to asi zapomněl. Ale rýpl jsem si do brankáře, že vychytal nulu a mohl by přinýst lahev něčeho. Samozřejmě si ale uvědomuji, že po sezoně mě to nemine a budu muset také něco donést (úsměv).

Můžete popsat ty vaše jednotlivé branky?

U první branky mi přišla krásná nahrávka za obranu a já to hodil pouze vedle brankáře. Další gól byl po vybojovaném míči od spoluhráče a já napřáhl ke střele z hrany vápna, která tam spadla. Následně už jsem vždy utekl obráncům, když mi kluci posílali míče za obranu. Většinou mám třeba za zápas tři gólovky a teď jsem jich měl sedm a pět z nich se chytlo, takže rozhodně úspěšný den.

Tomáš Kašpar vstřelil hattrick po čtyřech letech. Stačilo mu sedmnáct minut

Nacházíte se v polovině tabulky. Jste spokojení s tímto umístěním?

Rozhodně máme na to, hrát výš. Máme problém, že se nescházíme a téměř každý týden hrajeme v jiné sestavě. Samozřejmě je to logické, že v téhle soutěži není pro hráče fotbal prioritou a řeší spíše zaměstnání a jiné věci. Každopádně kdybychom se scházeli, tak věřím, že minimálně na třetí místo v klidu máme.

Jak jste se dostal do týmu Vysokého Chvojna?

Začínal jsem s fotbalem v Holicích a následně prošel Chvojencem či Horními Ředicemi. Následně jsem se ale dozvěděl, že s přítelkyní čekáme potomka a fotbal na vyšší úrovni jsem musel opustit. Já jsem z Chvojna a vrátil jsem se tak na domovské hřiště. Teď už je syn starší a chodí mi fandit, což mě samozřejmě těší.

Na jakém postu vás fanoušci najdou?

Jsem typický útočník. Mám od trenéra volnost a mám jediný úkol, že musím dávat branky.

Jedu proti vodě

Jaké jsou vaše silné stránky?

(zamyslí se) To je těžká otázka, to by měl říct někdo jiný. Myslím si však, že se snažím hrát hlavou a nemám špatnou střelu.

Naopak, jaké máte slabiny?

Fyzička. Máme trénink jenom jednou týdně a to si spíš jdeme zahrát fotbálek. To je ale problém ve všech týmech na této úrovni.

Máte nějaký fotbalový vzor?

Od mala jsem zbožňoval Davida Beckhama, který se mi líbil především tím, jak zahrával přímé kopy. V současnosti se mi líbí Cristiano Ronaldo.

Lukas se třikrát pověsil do vzduchu a hattrickem rozhodl záchranářský souboj

To vypadá, že jste fanoušek Manchesteru United či Realu Madrid.

United moc nesleduji a nikdy jsem mu nefandil, ale Real Madrid mám rád, to je pravda (úsměv).

Českou ligu stíháte sledovat?

Koukám. Máme v týmu asi deset Slávistů a já jsem spíš trochu Sparťan a jsem pak terčem kritiky, zase jedu proti vodě. Ale je to ze srandy a rádi si o fotbale s klukama pokecáme.