Velký šéf, si spletl pravomoci a choval se jako papaláš… Bývalý předseda FAČR rád cestoval soukromým letadlem. Háček je v tom, že si cesty neplatil ze svého, nýbrž z peněz této neziskovky, tudíž i z příspěvků amatérských klubů.

Peltova „letecká turistika“ rozpálila do běla krajské fotbalové funkcionáře.

To snad není možné

Petr Špaček, čestný předseda TJ Sokol Živanice, vyloučený z FAČR za kritiku:

„To, co v poslední době vyplouvá z českého fotbalu, se mi jeví jako naprosto šílené. A Peltovy výlety po Evropě? Nechutné! Mně připadá, že tohle snad ani nemůže být možné. Utrácet takovéto peníze s argumenty, že neměl čas. Tvrdě to odsuzuji a je to opravdu velká nehoráznost. Následně to, že se tím nikdo nikdy nezabýval. No a kdyby nedocházelo k reformě českého fotbalu, tak se to ani veřejnost nedoví. Je to hnusné vůči všem amatérským fotbalistům, vůči dětem. Ty peníze se daly použít třeba na rozvoj mládežnického fotbalu…

Člověk shání každou korunu na mládež a papaláši si utrácejí peníze, které jim dávaly kluby na příspěvky. Je to nehoráznost co si Pelta a spol. a pak u jeho následovníci dovolovali.

To, že ho nikdo nekontroloval, mě vůbec nepřekvapuje. Slyšel jsem od informovaného zdroje, že jak zatkli Berbra, tak první věcí, co na svazu udělali, začali skartovat nepohodlné dokumenty a antidatovat dodatky ke smlouvám.

A že funkcionáři ze Strahova rádi obdarovávali některé zástupce klubů? Nevím o nikom, kdo dostal úplatek ve formě různých dárků z FAČR. Dá se ale tušit, že s Berbrem spřátelené kluby nějaké tantiemy dostávaly.

Do Živanic by teď stejně žádný lístky nepřišly. Poté, co jsme se ozvali kvůli nekalým praktikám v ČFL, tak jsme na černé listině. A za vlády Pelty nikdo nahoře nevěděl, že nějaké Živanice existují. V tu dobu jsme ještě nehráli ČFL.“

Peníze chybí a on…

Daniel Sigan, trenér FC Hlinsko, manažer IFM-M:

„U nás je možné opravdu všechno. To, že šéf fotbalové asociace si letěl do Brna, Mnichova nebo jinam, je vrchol všeho, co se tady poslední dobou děje. Ve fotbale chybí peníze na kvalitní trenéry, na mládež, na kvalitní hrací plochy, na hřiště s umělou trávou a podobně. A jestli to bylo placené z členských příspěvků, to nevím, ale můj názor je, že to byly peníze od sponzorů, které určitě nebyly na letadlo. Nedivím se, že sponzoři dávají do fotbalu stále méně peněz.

Kdyby kontrola byla, tak by se to určitě nestávalo. Doufám, že už je to minulost a že na fotbalovém svazu bude někdo, komu půjde hlavně o fotbal.“

Na tohle jsem háklivý

Ondřej Mrázek, předseda TJ Sokol Březová nad Svitavou:

„Na tohle mám vyhraněný názor: FAČR se chová jako zločinecká organizace. Vybírá členské příspěvky za sezonu, která se minimálně z poloviny neodehraje, a poté se dozvíte, že si z nich snad bývalý předseda hradí soukromá letadla na svoje cesty. To snad ani není pravda. Pro mě je to něco neuvěřitelného, na tohle jsem hodně háklivý. Pokud si vezmu, že se vloni více než půl roku nehrálo, letos to bude to samé, tak si myslím, že by asociace měla vrátit klubům vybrané členské příspěvky v plné výši.

Byl bych rád, aby se FAČR chovala ke svým členům jako k lidem, tím spíše v současné složité době, ale ono to bohužel dosud fungovalo formou příkazů a nařízení. Ty musí být splněny na sto procent, jinak je zle. A na druhé straně vyplouvají na povrch takové věci… Je to smutné a pro mě naprosto nepochopitelné!“