Vysoké Chvojno deklasovalo Moravany C. Střelecky aktivní byly i Dolany

/OKRESNÍ FOTBAL/ Konečně! Dalo by se říct. Víkendové počasí se tentokrát obzvlášť vydařilo a všechny zápasy na okresních trávnících mohly být kompletně odehrány. Za zmínku z Okresního přeboru rozhodně stojí vystoupení Sezemic v Rovni. Hostující tým tam udeřil hned pětkrát a odvezl si tři cenné body. Pořádně to střílelo i Vysokému Chvojnu v zápase s Moravany C. utkání IV. třídy Holicka rozhodl především útočník domácích Vrátil, jenž se trefil pětkrát a řekl si o titul kanonýra víkendu. Zbylé výsledky a tabulky z okresních soutěží najdete níže.

Roveň doma nestačila na Sezemice. | Foto: Jaromír Pýcha