Záchranářský souboj zvládla Býšť. Přeloučská rezerva míří pomalu za postupem

Zase ztráta a lídr jde do trháku. Souboj rezerv z krajského přeboru pokračuje v nejvyšší okresní soutěži. Holice tentokrát pouze doma remizovaly se Srchem a Přelouč tak po vítězství 2:1 nad Křiční míří do trháku. Aktuálně mají již čtyřbodový náskok a ten budou moct ještě zvýšit, jelikož mají utkání k dobru. Na posledním místě se naopak topí Torpedo. To v záchranářském souboji dostala pět branek od Býště. Další výsledky a tabulky všech okresních soutěží najdete níže.

Býšť doma porazila Torpedo Pardubice v záchranářském souboji. | Foto: Jaromír Pýcha