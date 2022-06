Jak s odstupem času hodnotíte vaše derby s fotbalisty Orle?

Samozřejmě takové utkání se nedá hodnotit jinak než kladně. Orli nejspíš chyběli nějací hráči, ale my jsme výborně vstoupili do utkání a tím byl zápas velmi ovlivněn. Hezky jsme si zastříleli (úsměv).

Jste pevným členem vašeho hlavního mužstva. Proč jste zavítal do rezervy?

Zápas s Chvojencem, který hrálo naše hlavní mužstvo, jsem nemohl odehrát z důvodu svatby. Svědčil jsem kamarádovi. Vyšlo to tak, že jsem v neděli šel vystřízlivět za béčko (smích).

Tomáš Beneš s desítkou na zádech.Zdroj: SK Spartak Slatiňany

Rekordní počet branek

Nastoupil jste a během půl hodiny vstřelil pět branek. To se vám povedlo poprvé?

Popravdě si myslím, že se mi to povedlo podruhé. Ještě jednou jsem něco podobného předvedl v Krouně, kde jsem také nastoupil do druhého poločasu a během pár minut nastřílel takový počet gólů.

Zůstane vám některá z těch branek v paměti?

Myslím si, že ne. Většinou mi nahráli kluci přímo pod nos a zásluha tak patří spíše spoluhráčům.

Postup do okresního přeboru vaše béčko ještě nemá jisté. Pomůžete jim i v příštím utkání?

To je otázka spíše na trenéra. Předpokládám ale, že mě nejspíš osloví. Je to ale o domluvě. Mám také nějaké povinnosti a musíme to vykomunikovat jestli půjdu. Ale rád pomohu, když bude třeba. Na druhou stranu si myslím, že to zvládnou i beze mne.

Jste nejlepší střelec hlavního mužstva s dvaadvaceti brankami. Dal jste někdy více branek?

To jsem určitě nedal. Počas kariéry jsem v útoku nehrál. Většinou jsem koloval po všech postech. Jak se říká: Když nemáš fleka, hraješ beka. Prošel jsem si všemi posty. Letos jsem dostal šanci v útoku, jelikož nám odešel kanonýr Jiří Kopecký do Stolan. Kluci se ale na mě hodně nadřou a je to především jejich zásluha, že se mi takto daří.

Jiří Kopecký přešel do Stolan a střelecky řádí i tam. Zůstali jste v kontaktu a popichoval jste ho, že ho naháníte.

Jirka je kanonýr. Tomu já nemohu konkurovat, ale třeba další sezony ho potrápím.

Dobírali si vás kvůli tomu spoluhráči?

Ani ne. Já jsem jim vděčný za to, že se mi daří. Jak už jsem říkal, tak oni se na mě hodně nadřou a jsme rádi, že se nám daří a vyhráváme.

Tomáš Beneš zažil ve slatiňanském dresu i čtvrtou nejvyšší fotbalovou soutěž.Zdroj: SK Spartak Slatiňany

Postupy i pády

Letos postup do I. A třídy nevyšel, ale chtěli byste postoupit příští rok?

Máme mladý tým a je to určitě otázka času, kdy kluci získají více zkušeností a herního klidu. Myslím, že ty ambice budou příští rok na bednu. Nemá cenu si dávat nízké cíle. Od pátého místa se můžeme dobře odpíchnout. Máme zdravé jádro, kluci makají, tak je na čem stavět.

Kolik vás to bude stát v kabině? Jak pět branek v zápase, tak i druhé místo ve statistice nejlepších střelců.

Kluci mě to určitě sečtou. S tím počítám. Nějakou korunu to bude stát, ale já jsem lakomý a nic moc jim nedám.

Jak dlouho působíte ve Slatiňanech?

Už to bude zhruba deset let. Když jsem přišel, tak se hrála I. B třída. Zažil jsem tedy postupy i pády.

Jak vzpomínáte na čtvrtou nejvyšší soutěž, která se ve Slatiňanech hrála?

Nejde na to vzpomínat jinak než v dobrém. Jsem rád, že jsem si takovou soutěž mohl zahrát. Je škoda, že to dopadlo tak, že se se tým rozpadl kvůli financím. Ale vzpomínky to jsou hezké.

Kde všude jste působil?

Od pěti let jsem začal hrát fotbal na SK Chrudim, kde jsem působil do mladšího dorostu. Poté jsem přestoupil na AFK Chrudim, kde jsem chvíli ještě působil, ale pak jsem přešel do Slatiňan.

Jiná nabídka nepřišla?

V tom mládežnickým fotbale nějaké nabídky byly, ale já ty ambice hrát fotbal vrcholově nikdy neměl. Šel jsem spíše cestou civilního zaměstnání.

Měl jste dobře rozjetou kariéru futsalisty. Proč jste ji ukončil?

Nevím jestli jsem ji měl dobře rozjetou. Působil jsem dvě sezony v Nejzbachu (Vysoké Mýto), ale cítil jsem, že na vrcholnou kariéru to nebylo. Nedostal jsem ani žádnou dobrou nabídku a rozhodl jsem se jít spíše cestou fotbalu a futsal šel tedy stranou.

Jak vzpomínáte na časy ve futsalové mládežnické reprezentaci?

Samozřejmě ty vzpomínky mi zůstanou a nikdo mi je nevezme. Vzpomínám na to moc rád. Jediné co mě mrzí, tak bohužel žádný vrchol jsem tam nemohl zažít. Nehrálo se žádné mistrovství. Jednalo se spíše o menší turnaje či přípravné zápasy.

Zahrádkář, pivař a rybář

Co děláte v soukromém životě?

Živím se rukama. Pracuji jako servisní technik.

Máte i jiné koníčky než fotbal?

Rád si zajdu na ryby. Samozřejmě s klukama na pivo a obrovským koníčkem mi je zahrada.

Jaká je vaše nejhezčí vzpomínka na fotbal?

No myslím si, že to právě bude postup do divize. Dvakrát jsme vyhráli krajský přebor, a to opravdu stavím nejvýš.

Máte nějaký fotbalový klub, kterému fandíte?

Já fandím především kvalitnímu fotbalu a vyhraněný tým nemám.

Fotbalový vzor, který vás prováděl či provází máte?

V mládi to byl určitě Cesc Fabregas v době, kdy hrál za Arsenal. Teď už nikoho takového nemám, ale samozřejmě se mi komplexní hráči líbí.