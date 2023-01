(vypálí) Neúspěch. Jsme zklamaní. Je to samozřejmě pod naše očekávání. Chtěli jsme hrát klidný střed tabulky a v jarní části musíme zabrat.

Čím to, že to neklape jako minulý rok, kdy jste skončili třetí?

Předpokládám, že přišlo uspokojení. Přišli některé zranění a odchody a my jsme se s nimi nevyrovnali a dostatečně to nedoplnili.

Jaké si dáváte cíle do jarní části?

Rozhodně ten klidný střed tabulky, nic jiného nemůžeme brát.

Ze zimní přípravy jsem měl hrůzu

Během podzimní části jste zaznamenali hned sedm remíz. Není to pro brankáře vlastně dobrá vizitka?

Pokud by to byly remízy s nulou vzadu, tak možná, ale v tomto případě, kdy jsme dostávali góly, tak to dobrá vizitka pro brankáře rozhodně není. Ani tady nelze být tedy spokojený. Jakub Vaníček Zdroj: Sokol Živanice

Máte na paměti některé utkání, které vás vyloženě mrzí, že nedopadlo podle vašich představ?

Z osobního hlediska mě mrzí utkání se Zápy, kdy jsme dostali gól tři minuty před koncem a já to mohl vyřešit lépe. Z týmového určitě zápas s Přepeřema, kde jsme dostali branku také v samotném závěru.

Schytá to gólman v kabině, když dostane branku tři minuty před závěrečným hvizdem?

Samozřejmě to je záležitost celého týmu a kluci se nás snaží spíš povzbudit. My máme trenéra brankářů, který to s námi následně rozebírá a snažíme se, aby se to už neopakovalo. Nějaké fórky přichází spíše postupem času a my brankáři to musíme přijmout. (úsměv)

Absolutní blbost, nikoho jsem nenapadl! Petrus vyfasoval rok a končí s fotbalem

Kdy vám začíná příprava?

Zimní příprava nám začala v úterý, kdy jsme absolvovali první trénink na umělé trávě v Ohrazenicích.

Těšíte se již na zápřah po odpočinku?

Abych pravdu řekl, tak letos jsem se na zimní přípravu vůbec netěšil. Dříve jsem byl již natěšený, ale tentokrát jsem se toho opravdu až děsil a nevím, čím to je. (smích)

Udržoval jste se během svátků v kondici?

S kamarády jsme se scházeli na nějaké fotbálky a turnaje, ale letos jsem to ani moc nedoplňoval posilovnou, tak jako v minulých letech. To mě trochu mrzí. Uvidíme, co to přinese na jaře.

V bráně se nemuselo běhat

Do Živanic jste přišel z Dvora Králové. Co vás k tomuto kroku vedlo?

Nám se narodilo dítě v Pardubicích a nechtěl jsem tolik dojíždět. Samozřejmě i sportovní ambice mě vedli, jelikož Živanice hrají o soutěž výš. Jakub VaníčekZdroj: Sokol Živanice

Můžete rozkrýt vaši kariéru a kde jste všude působil?

K fotbalu mě paradoxně dostala mamka, byť celá rodina hrála fotbal. Začínal jsem v mládeži v Cidlině. V patnácti jsem přešel do Slovanu Liberce. Pak jsem hrál za Mšeno, Nový Bydžov, Kratonohy, Dvůr Králové a pak mě cesty zavedly do Živanic.

Měl jste sen být profesionálním fotbalistou?

Samozřejmě i já jsem chtěl být profesionálem, ale v Liberci se mi nepovedlo dostat se do užšího kádru, a tak jsem šel do Mšena, kde se hrála Divize. Nebyl jsem na to prostě tak dobrý, že bych chytal nejvyšší soutěž. Člověka na jednu stranu mrzí, že to nevyšlo, ale na druhou stranu mám dobrou práci a zároveň hraji fotbal na slušné úrovni.

Názor, že jsme jiní, nesdílím, směje se ředický brankář Jiří Lindr

Začínal jste přímo v bráně?

Ano, já byl líný běhat a v bráně mi to tedy vyhovovalo.

Dáváte si nějaké osobní cíle do sezony?

Čím víc nul, tím lépe. Já si osobní cíle moc nedávám, protože nevím kolik zápasů odchytám. My se tak nějak střídáme a špatně se to plánuje tedy. Spíše si dávám cíl, kolik toho v sezoně odchytám.

Sledujete statistiky, jako je například počet čistých kont?

Sleduji si ty odchytané zápasy. Rád bych odchytal jednu celou sezonu, když se to pak sečte. Inkasované branky letos raději nesleduji. (úsměv)

Vysocí brankáři jsou přežitkem

Jakého úspěchu si zatím ve své kariéře nejvíce ceníte?

Nejvíce si asi cením, že jsem se dostal na amatérské mistrovství Evropy v Regions Cupu. A určitě nesmím zapomenout na třetí místo v ČFL s Živanicemi.

Které vaše silné stránky byste vyjmenoval?

Určitě to bude hra nohou a chytání na čáře.

Naopak, určitě máte i slabiny. Které to jsou?

Vysoké míče. Měřím 183 cm, což na brankáře není moc.

Není přežitek, že brankáři musí být vysocí?

V Česku to je veliký přežitek. Dalším přežitkem je, že brankář ve fotbale musí být čistá jednička. Vemte si, že ve většině sportů se brankáři střídají. Jediný fotbal si drží tohle dogma, že v klubu musí být jednička.

Ottmar vyměnil brankoviště za kraj obrany: Rád útočím, ale dozadu to je štreka

Čím se živíte?

Dělám projektového manažera ve stavebnictví. Při hrání fotbalu jsem tedy vystudoval vysokou školu v oboru politologie.

Jaké máte koníčky, vyjma fotbalu?

Cestování, výlety se synem a ještě bych nejspíš řekl sledování filmů.

Jaký máte vzor?

V současnosti se mi hodně líbí Ederson. Ten umí výborně hru nohama, což mi je blízké. Jako mladší jsem sledoval Ikera Cassilase.

Máte nějaký oblíbený konkrétní tým?

Fandím Manchesteru United a v české lize mám nejblíž ke Spartě.

Občas při fotbale blázním, ale řídit obranu musím, směje se brankář Dubský

Jak se díváte na názor, že brankáři jsou trochu postavený mimo tým. Souhlasíte s tím?

Já s tím vlastně souhlásím. Osobně si uvědomuji, že jsem trochu jiný a jsme lehce postavený mimo tým. My brankáři fungujeme během týdne trochu jinak, než zbytek týmu.

Chytáte občas někdy na efekt, že si počkáte, aby to vypadalo lépe pro diváky?

Popravdě ani ne. Spíše to nestíhám. Když už to vypadá, že je to zákrok na efekt, tak spíše jsem to nestihl zalepit.

Jak jste si užil vánoční svátky a oslavy nového roku?

S partou kamarádů jsme oslavili Silvestr. Vánoce pak v rodinném kruhu. Bylo to krásné, klidné a veselé.

Kdybyste měl možnost vyslat do světa přání do nového roku, tak co byste lidem popřál?

Lidem bych popřál ať jsou na sebe hodní, zdraví, milí a ať se neválčí.