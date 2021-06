Nemocné děti mu trhají srdce… A tak se rozhodl jednat. Na rozdíl od většiny lidí, kteří jen soucitně pokývají hlavou, pomáhá rodičům získávat finance na léčbu závažných chorob. Na hřišti gentleman, v civilu ještě větší persona. To je živanický fotbalista Michal Buriánek. Naposledy se angažoval pro batole, kterému neřekne nikdo jinak, než Elinka. Hned dvakrát.

Slavie šla na dračku

Elinka Holíková se od narození potýká se zákeřným osudem. Aniž by to ještě věděla, čeká ji život se spinální svalovou atrofii. Stručně řečeno s ochablým svalstvem. „Jakmile jsem se dozvěděl, čím holčička trpí, začal jsem přemýšlet, jakým způsobem se jí pokusit pomoci. A když se naskytla možnost mít dres SK Slavia Praha podepsaný všemi hráči, tak jsem hned věděl, že se pokusím ho vydražit. No a výtěžek věnovat Elince,“ přibližuje začátky svého nápadu Buriánek. Nakonec se z aukce vyklubala dvojnásobná charitativní pomoc. Červenobílý artefakt šel na dračku. Bodejť by ne. Moc suverénnějších týmů po evropských trávnících v letošní ligách neběhalo. „Překvapilo mě, jaký byl o dres zájem. Tak jsem toho využil, rozhodil sítě k sehnání ještě jednoho trika od našeho mistra, aby Elince na účtu přistálo co nejvíce peněz,“ popisuje svoji strategii.

O Elince jsme již psali:

Sedmdesát tisíc

Slávistické dresy vydražily firmy DC Industries s.r.o, kterou zastupoval David Cakl, a Griton CZ s.r.o. – stavební společnost s ředitelem Tomášem Pavlišem. „Každý z výherců poslal na transparentní účet Elinky částku 35 000 korun, čili se nám podařilo celkem získat krásných 70 000 korun pro dobrou věc,“ pochvaluje si Buriánek, který dodává: „Za pomoc se získáním dresů děkuji mému kamarádovi Davidu Martínkovi. Mimo jiné jsem díky této akci zjistil, že stále jsou mezi námi lidi, kterým není osud druhých lhostejný. To mě v této trochu sobecké době velice potěšilo.“Michal Buriánek je jedním z nich. Vlastně nebyl to jeho první dobročinný počin.„V minulosti jsem párkrát přispíval rovněž na léčbu Maxíka, který má stejnou diagnozu jako Elinka,“ říká na závěr živanický obránce, který brání děti…

Michal Buriánek - TJ Sokol Živanice s výherci aukceZdroj: Deník

Co je to za nemoc

Spinální svalová atrofie: je genetické, progresivní a často terminální vzácné onemocnění, které postihuje schopnost člověk chodit, jíst a nakonec i dýchat. SMA je invalidizující a často fatální. Postihuje přibližně jednoho z 10 000 lidí a je hlavní genetickou příčinou úmrtí u kojenců. SMA ovlivňuje člověka v různých věkových kategoriích – od kojenců a dětí po dospívající a dospělé – s různou úrovní závažnosti. U novorozenců a kojenců je největší pravděpodobnost vzniku infantilní SMA, což je nejtěžší forma onemocnění, která může vést k paralýze a selhávání základních životních funkcí, jako je například polykání nebo držení hlavičky. Pozdější nástup SMA se nejčastěji objevuje u dospívajících a dospělých, u kterých se může projevit významnou svalovou slabostí a invaliditou, například neschopností stát nebo samostatně chodit. Zdroj: Biogen