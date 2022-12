Everton (FK Chrudim)

"Pelé byl pro mě jedním z nejlepších hráčů historie! Bohužel jsem ho neviděl hrát, ale na mnoha videích dodnes vidíme, jaký to byl fenomén. Co dnes hráči dělají, Pelé už udělal před desítky lety. V Brazílii věřím, že je největším idolem v zemi! Vždy nosil jméno Brazílie po celém světě! Jeho pokora a charisma ho odlišovaly od ostatních. Šířil lásku do všech koutů planety. Jeho odkaz zůstane navždy a kéž od nynějška můžeme nést část lásky, kterou choval ke každému v našich životech."

Everton (s číslem 4) oslavuje vstřelenou branku ve finále Poháru SFČR.Zdroj: Jan Tauber

Felipe Conde (trenér FK Chrudimi)

"Pelé je bezpochyby nejlepším fotbalistou celé historie. Brazilský fotbal se stal tím, čím veskutečnosti je, jen díky Pelému. Pro brazilský lid byl, je a bude bezpochyby největším Brazilcem, který kdy žil. Pelé učinil naší zemi známou po celé planetě. Musíme si uvědomit, že není na světě člověk, který by nevěděl, kdo je Pelé. Byl inspirací pro všechny velké hráče, kteří přišli po něm. Věřím dokonce faktu, že právě díky němu je fotbal největším sportem na světě. Dále to je stále sportovec s zdaleka největšími čísly. Během své kariéry nastřílel 1282 branek (FIFA to neuznává), v 127 zápasech tři a více gólů a navíc získal i tři světové poháry. Necháme-li stranou čísla, před 70 lety dokázal už vše, co dnes dělají velcí hráči. Ať už to je dokonalý dribling, kopací technika či „fintičky“, ale nesmíme zapomenout, že tohle vše dokázal se špatným míčem, špatnou obuví, bez tréninku a na špatném hřišti. Pelé se u nás stal synonymem pro toho nejlepšího ve svém oboru. Když u nás mluvíme o nejlepším lékaři, tak je to Pelé lékař. V Brazílii se jeho jméno stalo přídavným jménem. Po své kariéře se stal popularizátorem a ambasadorem fotbalu po celém světě. V roce 1969 byl v Africe na vzpomínkovém zápase, ale zrovna se válčilo v Nigérii. Obě strany konfliktu tehdy souhlasily, že zastaví boje a budou se dívat na hru Pelého, to je prostě k neuvěření! Závěrem, byl to hráč, který nesmírně předběhl svoji dobu. Můj otec byl jeho obrovským fanouškem, což přenesl i na mě. Sledoval jsem mnoho videí a poslouchal příběhy o tomto skvělém Brazilci po celém světě. Je to legenda."

Felipe Conde vede Chrudim už několikátým rokem. Zdroj: Iva Hošková



Max (FK Chrudim)

"Pelé je a vždy bude nejznámějším Brazilcem na světě. Přinesl kouzlo brazilského fotbalu všem národům. Pro zjednodušení, v Brazílii máme přísloví, které se říká. Když jste v něčem nejlepší, tak říkáme přídavné jméno Pelé. Pro příklad, pokud jste nejlepší lékař, tak jste Pelé medicíny, pokud jste nejlepší inženýr, jste Pelé inženýrství. Jinými slovy, Edson Arantes de Nascimento zemřel, ale Pelé je věčný."

Brazilský futsalista Max: Jsme tu domaZdroj: Archiv