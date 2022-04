„Měl jsem nadstandardní den, ale do nějaké osmé minuty mě balon trochu zlobil," přiznal čtyřiačtyřicetiletý bývalý hráč Zbrojovky, pražské Slavie, Příbrami nebo Slovácka.

Jeho předzápasová příprava totiž nebyla zrovna ideální. „Vracel jsem se z chaty, kde jsem strávil víkend s kamarády a dětmi. Samozřejmě proběhlo nějaké vínko a papání, nedal jsem ani moc rozcvičce, byl jsem ze začátku takový neohrabaný. Pak mě nastartoval hned první gól a dostal jsem se do pohody," líčil Švancara.

Poprvé se v utkání trefil v osmnácté minutě, za další čtvrthodinu se už radoval z hattricku. „Pak samozřejmě chcete pořád hrát a ideálně, aby zápas trval nejméně dvě hodiny. Vůči soupeři je ale dobře, že desátý gól už nepadl,“ zmínil autor devětapadesáti prvoligových branek.

Čtyři góly v jednom duelu už v minulosti dal. „Pamatuju si to dobře. Bylo to ve druhé lize za Opavu proti Chomutovu. Taky na to rád vzpomínám. Takový zápas máte jednou, dvakrát za kariéru,“ pravil.

Jako hvězda zápasu tentokrát opustil hřiště v 85. minutě a v kabině si pak dost užíval. „Máme výborné prémie. Tři minuty po zápase nám už do šatny nosí z udírny klobásky, dortíky, chlebíčky… Shodou okolností se klukům o víkendu narodily děti, tak jsme ještě v štulpnách, kopačkách, zasraném dresu a neumytýma rukama hned žrali. Po téhle stránce se o nás ve Vilémovicích starají dobře. Jediná nevýhoda je, že si nemůžu dát po zápase pivo nebo víno, protože jezdím autem," pravil Švancara.

Oslavu si tak užil až doma. „Spěchal jsem na utkání Plzeň - Slavia, otevřel si k němu láhev dobrého suchého vína a koukl na fotbal. Vnitřně jsem teď nakopnutej do dalších zápasů,“ popsal.

Díky svému výkonu na hřišti měl opravdu výjimečný pocit. „Každý takový zápas potěší. Táhne mně už na padesát a je příjemné, když člověk zjistí, že je v týmu stále platný. Mám radost. A děkuju taky spoluhráčům, že tolerují můj přístup k fotbalu,“ pochvaloval si Švancara, jenž ve Vilémovicích hraje společně s bývalými hráči ze Zbrojovky Patrikem Sieglem, Tomášem Poláchem nebo Martinem Kasálkem.

A jaký herní styl Švancara vyznává v nižších soutěžích? „Hraju pouze dopředu a jenom, když mám balon. Fakt se nepohnu ani metr dozadu, mám k tomu odpor. Moje slavná věta - kdo se vrací, nevěří gólmanovi - tady funguje na sto procent. Dopředu se mi daří, jsou za mnou obrovská čísla, mám neskutečně moc asistencí, tak doufám, že to snad takhle trenérovi a lidem kolem vracím. Tuším ale, že je taky štvu, že nebojuju dozadu. Můžou mě hubovat, jak chtějí, ale se mnou to ani nehne, nerozhodí mě to," poznamenal.

V této sezoně dal už šestnáct gólů a v tabulce střelců se nachází na druhém místě. Před ním je jeho parťák z útoku Tomáš Jarůšek. „Žádný hecung mezi sebou nemáme. Tomáš má o dva góly víc než já a troufnu si říct, že minimálně na čtrnáct jsem mu nahrál. Říkám: Běhej tam, kde máš a budeš nejlepší střelec. Je rád, že takový servis od kluků ze zálohy máme a funguje nám to. Já to ani nechci vyhrát. Kdyby ano, kopu penalty, ale nechci se tím otravovat, kopal jsem je v lize. Chci být jen nejužitečnější hráč soutěže, abych měl největší počet gólů a asistencí," podotkl Švancara.

V tomto soutěžním ročníku se daří nejen jemu, ale také týmu. Vilémovice se totiž v tabulce nacházejí na prvním místě. „Máme velkou kvalitu, ale jsou zápasy, které neumíme zvládat. Třeba Lelekovice se nám nedaří porážet,“ hlesl Švancara.

Druhý Rájec-Jestřebí ztrácí na tým hrajícího kouče Siegla deset bodů. „To je luxusní náskok a věřím, že když budeme všichni zdraví a nedostaneme nějaké červené karty, zvládneme to. Chci, abychom postoupili a já se ve Vilémovicích rozloučil se vztyčenou hlavou a poděkoval všem, že tolerovali můj styl fotbalu," překvapil Švancara.

Po sezoně totiž v celku na Blanensku skončí. „Stěhuju se ještě o patnáct kilometrů dál a měl bych to strašně daleko. Kluci to nechtějí ani slyšet, ale už jsem se rozhodl. Budu hrát za Střelice," dodal Švancara.