Od středy, kdy začalo pršet se téměř všem klubům, kterých se to týkalo nepodařilo udržet hřiště ve způsobilém stavu. Někde měli hřiště „jen“ podmáčené, někde měli metr vody. V Jaroslavi měli hřiště zelené jako snad nikdy předtím. Hráčům to překvapivě ani neklouzalo a hrál se pohledný, vesnický fotbal. „Tady se udělalo hřiště na bývalém poli. Je tady totiž jako podklad osm metrů písku. Snad jen v jednom rohu bývá tráva občas vlhčí,“ řekl s hrdostí v hlase zasloužilý předseda oddílu Milan Popilka. „V roce 1968 tady byla parta kluků, kteří chtěli hrát fotbal. Hledali jsme v Jaroslavi vhodné místo, kde bychom mohli hrát fotbal. Dříve tady byl les, žádná tráva tady nebyla,“ dal předseda nahlédnout, jak se v Jaroslavi budovalo hřiště a do historie oddílu.

„Teď jak tady tekla voda z pole, tak jen támhle u branky byla trošku voda, ale jinak vůbec nic,“ ukázak Milan Popilka směrem k bráně, kterou v prvním poločase hájil hostující gólman.

Sám předseda Popilka uvažoval, že by nechal zápas, jako všude okolo, odložit. Jeho fotbaloví souputníci mu to ale rozmluvili, protože hřiště bylo ve vynikajícím stavu. „Je to veliká rarita, celé východní Čechy jsou bez fotbalu. Myslím, že tohle se ještě nikdy nestalo, abychom byli jediní, kdo hraje fotbal,“ řekl s údivem předseda Jaroslavi a zároveň otevřel modrou pokladničku a dostal zaplaceno za vstupné. V klubu má tuto dvojroli – klub řídí a dělá pokladníka při zápasech.

V Jaroslavi na Pardubicku se hrál široko daleko jediný zápas víkendu arrow_left arrow_right info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 1/39 V Jaroslavi na Pardubicku se hrál široko daleko jediný zápas víkendu. Minimálně ve východních Čechách neměli konkurenci.

„Průměrně chodí tak 140 lidí. Na derby třeba i 270 lidí. Dneska to ale asi bude slabší, protože si lidi v okolí myslí, že dneska nehrajeme,“ litoval Popilka, že se informace o zápase nedostala k více očím a uším.

„V Zámrsku je hřiště zaplavené, v Dobříkově je taky voda, v Ostřetíně je to podmočené a na Horním Jelení taky. I Roveň má problémy, tam je voda taky rozlitá,“ vyjmenoval dlouholetý fotbalový funkcionář kde všude nemohli kvůli velké vodě hrát.

Utkání řídil jako hlavní rozhodčí Milan Šebetka, který je místní. Původně měl pochopitelně utkání rozhodovat jiný rozhodčí, ale vzhledem k situace v okolí museli domácí s pomocí okresního svazu improvizovat. „To hřiště je úplně nad očekávání. Ale uvidíme, jak to bude vypadat v soubojích,“ vyjádřil mírné obavy zkušený arbitr. „Původně jsem tady neměl být. Ve 12 mi volali, že sem nikdo nechce přijet. Tak mě napsali do systému a jsem tady. Ale žádnou radost z toho nemám,“ řekl bez velkého nadšení Šebetka.

„Tohle jste měl natočit!“ rýpnul si přátelsky do reportéra Deníku fanoušek Jaroslavi Milan Jirout při rozhovoru během prvního poločasu, přesně v okamžiku kdy domácí vstřelili už třetí gól. „Když to naše starostka hlásila v rozhlasu, že se dneska bude hrát, myslel jsem si, že to je nějaká legrace,“ vyprávěl užasle muž, který nevynechá žádný domácích zápas žlutomodré Jaroslavi. „Vždyť první a druhá liga se nehraje. Ale je fakt, že tady je to hřiště na písku, takže mokré hřiště nehrozí,“ dodal ke kvalitě trávníku Jirout. „Tady se o hřiště starají. Běžně se zalévá z místní studny, takže ta tráva nemá žádné fleky a je pěkně zelená,“ uzavřel Jirout krátký exkurz ke kvalitě trávníku, ze kterého by si mohli vzít příklad i leckteré ligové kluby.

V Jaroslavi na Pardubicku se hrál jediný fotbalový zápas ve východních Čechách | Video: Ondřej Cigánek

Domácí si nakonec připsali do tabulky 3 body za vítězství 4:1, ale o výsledek v neděli zase tolik nešlo. Bylo zřejmé, že si lidi přišli odpočinout od náročných dnů, které naše země prožívá a nabrat síly do dalšího boje, který nás všechny – některé více, jiné méně – bude čekat.