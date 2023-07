Trvalo více něž padesát let, než se znovu Pardubice objevily mezi elitou. A bývalý řízný obránce nevynechá jediný domácí zápas. Dokonce jezdil i do Ďolíčku, kde Východočeši trávili dvě a půl sezony. Sledoval také, jak se svěřenci Radoslav Kováče na čtvrtou sezonu v samostatné české soutěži připravovali a pochopitelně mu neunikli ani rozsáhlé změny v kádru. V září mu bude 73 let. Josef ProrokZdroj: archiv klubu

Co čekáte od vašeho bývalého týmu? Můžou se fanoušci těšit na dobrou sezonu?

Bude to znovu horko těžká práce. Myslím si, ale že půjde o lepší sezonu, než byla ta loňská. Záleží také na tom, jestli se ještě podaří doplnit kádr o nějakého obránce. Kluci, co přišli v bývalých klubech moc nehráli. Uvidíme, jak se rychle u nás aklimatizují. Líbil by se mi ještě jeden, nejlépe zkušený stoper a také forvard. Icha to tam odběhá a odkope. Soubojově je zdatný, ale chybí mu rozehra jako Hranáčovi nebo Vlčkovi. Je potřeba, aby střední obránce také uměl vyvézt balon. Pokud by se povedlo kádr ještě doplnit, neviděl bych to tak zle. Navštívil jsem všechny domácí přípravné zápasy a herně to nebylo úplně špatné. Škoda, že nám nevyšla generálka s Košicemi. Neproměnili jsme penaltu a hned dostali gól. Každopádně fanoušci se na ni mohou těšit, protože máme mladý tým plný elánu. Na jaře jsem si doma nenechal ujít jediný zápas. A plánuji to i v nové sezoně. Asi dvakrát jsem byl i na Bohemians, ale upřímně do Prahy se mi autem moc nechtělo. Kluky jsem viděl také v derby s Hradcem v Boleslavi.

