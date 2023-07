Kinský junior si minulý týden odbyl prvoligový debut. Do své svatyně o rozměrech 732 centimetrů na šířku a 244 centimetrů na výšku propustil jediný míč. Svými zákroky držel tým ve hře na bodový zisk. Spoluhráči vepředu ale jeho výkon gólově nepodpořili. Ve dvaceti letech si počínal jako ostřílený mazák a ne jako vyjukaný zajíc.

„Mám to nastavené tak, že nemám důvod být nervózní. Věřím si. A to proto, že sám nejlépe vím, kolik času fotbalu denně dávám. Vezměte si, že trénujeme dvě hodiny denně, někdy i čtyři, když je více jednotek. A není to jen o těch čtyřech hodinách na hřišti, ale o celých čtyřiadvaceti. Kolik tomu dáte, tolik se vám vrátí. Sebevědomí pak nemusí mít člověk nízké. Vím, že pro výkon na hřišti udělám všechno, tak není obávat se, že by se mě něco nemělo povést a že bych si neměl věřit,“ říká Kinský v rozhovoru pro Deník.

FORTUNA:LIGA – 2. kolo:

FK Pardubice (0 bodů, 0:1) – FK Jablonec (0 bodů, 1:3).

Sobota 15:00, CFIG Arena

Jak jste byl spokojen se svou premiérou?

Samozřejmě, že nejdůležitější je pro mě výsledek. Prohráli jsme, takže jsem byl zklamán. Na druhou stranu mám radost, že jsem se dostal do brány a poprvé si zahrál naší nejvyšší soutěž.

Splnil jste si dětský sen?

Sen je silné slovo. Jeden z mých sportovních cílů to určitě byl, ale splněný zatím jen částečně. Vím, že jedem zápas nic neznamená. Můj cíl je nastupovat pravidelně.

A bylo vám jedno, ve kterém klubu ho dosáhnete? Což takhle kmenová Slavia?

Scénář by to byl pěkný, ale já se chtěl do první ligy prodrat jakoukoliv cestou a co nejdříve. V lize není tolik týmů, kde by mladí hráči dostávali šanci. Proto jsem rád, že jsem tu příležitost od klubu a trenérů dostal.

Zdroj: Zdeněk Zamastil

Fanoušci jsou přidanou hodnotou

Trenéři obou týmů na vás po utkání s Bohemians pěli ódy chvály. Je to alespoň nějaká slabá náplast na prohru 0:1?

Spíše bych to nazval zpětnou vazbou. Jak pro mě, tak pro celý náš tým. Celkově jsme za předvedený fotbal sklidili pozitivní ohlasy. Po shlédnutí videa jsme si hru vyhodnotili. Našli jsme věci, které musíme zlepšit. Ale to bude vždycky. Víme, že jsme se vydali správnou cestou, akorát musíme příští zápas zvládnout za tři body.

Jaké jste měl pocity před prvním prvoligovým zápasem? Něco ve smyslu, konečně jsem se vyrovnal tátovi?

(směje se) No, jedním startem jsem se mu moc nevyrovnal. Kromě cíle je to pro mě zpětná vazba, že jsem na správné cestě a odměna za to, co fotbalu dávám. Ze třetí ligy jsem se dostal do druhé, ze druhé ligy teď do první. Samozřejmě, jeden zápas nehraje nějakou velkou roli. Teď si jen přeji, aby se nám dařilo. Abychom zvládli nejbližší utkání s Jabloncem. Vím, že tomu musím pomoct svým výkonem. Tedy, jestli se dostanu do brány.

Těšil jste se na první zápas v lize jako malý kluk?

Jasně. Rozdíl mezi první a druhou ligou je obrovský ve všech ohledech. Odmalička jsem chodil na první ligu, takže mám srovnání. Na lepší zápasy druhé ligy přijde do tisíce lidí, no a na utkání s Bohemkou tady bylo ke čtyřem tisícům. Kvůli tomu se fotbal hraje. Každý mladý kluk se chce dostat výše už jen z tohoto důvodu. Čím výše hraje, tím více chodí lidí. A tím je soutěž atraktivnější. Mám největší radost z toho, kolik přišlo na Bohemku diváků. Ve skvělé atmosféře mají zápasy úplně jiný náboj. Fotbal hned nabírá vyšší tempo. Pak to utkání není jen o tom, že mám rád fotbal. Fanoušci jsou obrovskou přidanou hodnotou. Platí to pro celou ligu. Řekl bych, že návštěvnost je vysoká a je to jedině dobře.

