Pardubičtí fotbalisté už jsou zase o něco víc happy. Výhrou nad již zachráněným Jabloncem jim spadly se srdcí těžké balvany, které skončily na dně nedalekého Labe. Zvítězil sice také Zlín, ale tím, že Brno remizovalo v Teplicích a v posledním kole hrají spolu, jsou Pardubice ušetřeny přímého sestupu. Záchrana vede přes baráž.

Pavel Černý rozvlnil síť po Hlavatého střele a stal se tak jedním z hrdinů klíčového zápasu o záchranu. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

FORTUNA: LIGA - skupina o záchranu: 4. kolo: FK Pardubice - FK Jablonec 2:0 (0:0)

Fakta - branky: 8. Sychra, 26. Černý. Rozhodčí: Berka – Vlček, Šimáček. Žluté karty: Vacek - Štěpánek. Diváci: 4143. Sestavy - FK Pardubice: Nita (46. Markovič) – Icha, Vlček, Hranáč, Chlumecký – Darmovzal – Sychra (74. Tischler), Janošek, Hlavatý (46. Vacek), Pikul (74. Helešic) – Černý (82. Krobot). Trenér: Radoslav Kováč. FK Jablonec: Hanuš – D. Štěpánek, Král, D. Souček – Šulc, Hübschman (46. Kratochvíl), Považanec, Polidar, Černák (81. Patrák) – Chramosta (46. Surzyn), Sejk. Trenér: David Horejš.

Mezi pardubické tyče si znovu stoupl rumunský gólman Nita, který měl po hrubici v utkání se Zlínem největší zájem na třech bodech.

Domácí šli za výhrou od úvodního hvizdu. Hned v první minutě pronikl do šestnáctky Icha, ale jeho střela Hanuše jen zahřála. Další pardubický atak už byl nebezpečnější. Darmovzal vyvezl míč od zadní čáry a po jeho centru vznikl v hostující obraně závar. Ani jeden z pokusů však do sítě nepronikl. Do třetice všeho gólového. Pikul nadýchal balon do šestnáctky a na zadní tyči ukázkově uzavřel akci Sychra. Hanuš na jeho volej na zadní tyč nedosáhl.

Pardubice, dle tradice přestaly hrát a Jablonec vystrčil rohy. Polidar objevil volného Čermáka, který z penaltového bodu přestřelil. Na konci první čtvrthodiny přistál roh na hlavě Čermáka, Nita však otevřel míči svoji náruč. Vzápětí Polidar vystřelil nad. Východočeši pochopili, že do konce utkání zbývá ještě moře času a že se nemohou jen bránit. Ve 25. minutě se vydal na výlet krajní bek Chlumecký a Hanuš na jeho střelu nedosáhl. Ani nemusel, šla totiž vedle. O minuty později se rozběhl ke zteči Hlavatý a z hranice vápna vyslal parádní střelu alá břevno země břevno. Po druhém odrazu kontroloval dráhu letu Černý, který pohotovou rybičkou dopravil míč do sítě podruhé.

Ve 29. minutě Darmovzal milimetrově a dalekonosně našel rozeběhnutého Pikula, ten ovšem akci zadrbal. Jablonec do konce první půle snížit Chramostou. Jeho ránu Nita vyrazil a míč pokračující mezi tři tyče vyhlavičkoval na roh Vlček. Poslední slovo úvodní pětačtyřicetiminutovky měl agilní Sychra, který zničehonic vyplaval před Hanušem. Ten druhý souboj mezi oběma zmíněnými vyhrál.

V závěru prvního poločasu se zranil pardubický gólman Nita. Po přestávce ho tak nahradil Markovič, pro kterého to byla jarní premiéra. Ze hry šel také ofenzivní záložník Hlavatý a nahoru pak Vacek. Markovič dlouho na první zákrok nečekal a hned musel ze svého arzenálu vytáhnout robinzonádu k tyči po hlavičce Sejka.

V 59. minutě zůstal na hranici velkého čtverce volný Polidar, jeho střela mířila těsně vedle. Stejný hráč se pak postavil k trestnému kopu a Markovič pro změnu předvedl tygří skok na druhou stranu. V 74. minutě dal o sobě znovu vědět Darmovzal, Hanuš si na jeho střelu počíhal. Na opačném „pólu“ pardubické arény po rohu vypálil Považanec, ale opět nad horní konstrukci. Šest minut před koncem měl na noze snížení, kdo jiný než Polidar, ovšem opět o centimetry minul.

Radoslav Kováč, trenér FK Pardubice: „Jsme hrozně moc šťastni, že jsme první krok zvládli. Dostat se do baráže byl náš největší cíl. Do utkání jsme dobře vstoupili. Vstřelili jsme rychlý gól. Pak jsme zase měli klasický výpadek. Tentokrát ale ne tak dlouhý. Strašně důležitá byla druhá branka. Po prohraném utkání se Zlínem jsme se ocitli v těžké pozici. Kluci to ale zvládli skvěle, za což bych je chtěl hodně pochválit. Jsem na ně hrozně pyšný, jak zápas odpracovali. Chtěl bych poděkovat také kolegům v realizačním týmu a hlavně fanouškům. Ti nás dovedli k vítězství. Věřím, že to všichni spolu dotáhneme celkově do úspěšného konce.“