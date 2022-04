Barva naděje Pardubicím naději nepřinesla. Slavii nakopla naivní penalta

Netradiční outfit. Pardubičtí fotbalisté dopadli úplně stejně jako jejich ligový soupeř v evropském poháru na půdě Feyenoordu. Jako hosté museli červenobílé dresy nechat doma a do Prahy si odvezli modré. Na rozdíl od Slavie jim ale štěstí nepřinesly. Sešívání se v případě výhry mohli vrátit do čela. To se jim po výhře 4:0 povedlo.

Pardubičtí fotbalisté na Slavii body nezískali. | Foto: Ladislav Nussbauer

Červenobílé dresy museli nechat doma. Modrá rozjetou Slavii nezastavila. Slavia Praha – Pardubice 4:0 Fakta - branky: 41. z pen. a 54. Provod, 61. Schranz, 85. Traoré. Rozhodčí: Černý – Nádvorník, Antoníček. ŽK: Provod – Patrák. Diváci: 10 386. Poločas: 1:0. SK Slavia Praha: Mandous – Bah (74. Kúdela), Ousou, Hovorka, Jurásek – Hromada, Provod – Schranz (74. Šmiga), Plavšić (74. Ševčík), Lingr (74. Tecl) – Fila (81. Traoré). FK Pardubice: Letáček – Kostka (82. Halász), Toml, Hanč, Cadu – Jeřábek – Mareš (60. Rezek), Vacek (82. Lupač), Solil, Patrák (71. Sychra) – Huf (60. Matějka). Těch změn v pardubické kabině bylo víc. Debut proti úřadujícímu mistru si odbyli hned dva dorostenci: Matyáš Hanč a Dominik Mareš. Vysoký favorit dvacet minut prakticky nepustil soka na svoji polovinu. Největší příležitost zahodil Schranz, proti kterému dobře vyběhl Letáček a jeho střelu vyrazil. Poradil si také s lišácky provedeným rohovým kopem Provoda, který mířil do brány. Hosté se z tlaku vymanili a vypracovali si dvě šance. V té menší Mandouse nezaskočil Huf. Potom Patrák přiťukl míč Vackovi, který měl stoprocentní možnost, ale domácí gólman vytěsnil jeho střelu na roh. Na konci první půlhodiny Jurásek naservíroval balon nabíhajícímu Provodovi, ten však ranou z první minul zařízení. Přesto šli domácí do kabin v plusu. Prvoligový novic Hanč neligovým skluzem srazil v dolním rohu šestnáctky Ousoua a Provod při penaltě poslal Letáčka na druhou stranu. Po přestávce mohl vyrovnal Kostka, jenže jeho hlavičku po centru Cadua vytlačil Mandous nad břevno. Nedáš – dostaneš. Jurásek našel v 54. minutě ve vápně Filu, ten patičkou oslovil Provoda, který zamířil přesně k tyči. O sedm minut později poslal míč na zadní tyč Plavšič a buldok Schranz elegantně zvýšil na 3:0 pro Slavii. Hosté se snažili o čestný úspěch, ovšem Mandous vyčapal Matějku i Kostku. Gólovou tečku za utkáním udělal Traoré, který po nepovedeném sólu Tecla, kterého skvěle odzbrojil Letáček, střílel do prázdné.