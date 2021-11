I jeden bod nakonec po průběhu zápasu bral. „Bylo to hodně fyzicky náročné pro oba týmy. Spousta soubojů i šancí na obou stranách. Zápas se mohl překlopit na naši i jabloneckou stranu. Pro mě to byl remízový zápas,“ řekl Boháč.

Bez práce rozhodně nebyl ani sám gólman. Na začátku druhého poločasu musel zasahovat dvakrát v rychlém sledu.

„Čvančara mě z velké blízkosti trefil. Šel jsem proti a snažil jsem se dostat co nejblíže k němu. U Pleštila jsem se to snažil co nejdéle ustát,“ popisoval Boháč.

Překvapivá pak byla střela Malínského z dálky, která skončila na horní tyči. „Zatrnulo mi, když jsem slyšel břevno. Nebyl jsem si jistý, že míč jde nad, ale zároveň jsem věděl, že nepůjde do brány. To byla asi nejhorší situace,“ dodal brankář.

A jediný inkasovaný gól? „To mě mrzí, ale musím říct, že Čvančara to trefil fantasticky. Přesně k tyči. Celá akce se jim podařila. Honza Jeřábek říkal, že to měl předtím na noze, těsně mu to projelo,“ poznamenal.