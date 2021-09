Poprvé od březnového utkání v Opavě, kde odstoupil se zraněným kolenem, chytal opět v prvoligovém utkání brankář Marek Boháč. Po dlouhé pauze předvedl spolehlivý výkon, nestačil jen na vydařenou střelu Lukáše Hejdy.

Fotbalové utkání Fortuna:ligy mezi FK Pardubice a FC Viktoria Plzeň. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

„Musím říct, že když jsem skákal, už jsem věděl, že na střelu nedosáhnu. Trefil to neuvěřitelně, letěla razantně přesně k tyči,“ popisoval Boháč. Plzeň tím pádem získala v 75. minutě těsný náskok. „Sám Hejda prý říkal, že se mu to takhle povede jednou za deset let. Mohl si to nechat až na příští týden,“ pousmál se pardubický brankář.