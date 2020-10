Záložník FK Pardubice Michal Hlavatý se vrátil z reprezentačního srazu českého týmu do 21 let.

Michal Hlavatý | Foto: FK Pce

První tři starty v nejvyšší fotbalové soutěži. A potom taky návrat do reprezentace. Pardubický záložník MICHAL HLAVATÝ nechyběl na srazu národního týmu do 21 let, během kterého nastoupil do kvalifikačního duelu ve Skotsku.