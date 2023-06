Sváteční událost. V průběhu letošní sezony FORTUNA:LIGY, která už je pro čtrnáct týmů minulostí, platilo toto spojení v případě FK Pardubice několikrát. Tak nejdříve bylo svátkem, když pardubičtí fotbalisté vůbec vyhráli, poté když zvítězili venku a v úplně posledním zápase „samostatné“ nejvyšší soutěže se postarali o další nevšední věc. V jednom zápase vstřelili hned čtyři góly. Tři z nich dva hráči, kteří hostují z Mladé Boleslavi. Pravda ostravský Baník nenastoupil v plné palbě a bez vyšší motivace. Naopak Kováčovi boys nechtěli před baráží spadnout z vítězné vlny.

Pardubičtí fotbalisté poměrně jasným rozdílem zdolali Ostravu a chystají se již na čtvrteční start baráže s Příbramí. | Foto: Radek Klier

Pardubice naposledy vstřelily v první lize čtyři branky ve své premiérové sezoně. Dne 25. dubna deklasovaly 4:0 domácí Zlín. Také Východočeši nenasadili ve Vítkovicích všechny své klenoty. Mezi tři tyče nenastoupil Florin Nita, který už nedochytal duel s Jabloncem. Kreativní středopolaři Michal Hlavatý a Dominik Janošek střídali až po hodině hry a kapitán Pavel Černý se ani neoblékl do dresu.

Jízdní řád baráže

FK Viagem Příbram (3. místo ve F:NL) – FK Pardubice (14. místo ve F:L). Čtvrtek, 17:30

FK Pardubice – FK Viagem Příbram. Neděle, 17:00, CFIG Arena

Darmovzal korunoval svou formu

Pardubickou ofenzivu na sebe vzali hosté z Mladé Boleslavi. V posledních týdnech graduje forma Denise Darmovzala, který vsítil premiérovou branku v pardubickém dresu v závěrečné minutě prvního poločasu. A namlsán přidal zkraje druhého druhou. Mezi nimi se stačil prosadit ještě Ladislav Krobot. Červenobílí tak důrazně otočili zápas, který se od první minuty pro ně vyvíjel špatně.

Baník se sice zkontaktoval po proměněné penaltě, který byla již devátou proti Pardubicím v této sezoně. Razítko na druhou venkovní výhru FK Pardubice v řadě dal Leandro Lima. Také pro něj se jednalo o první trefu. I když na svém kontě ji mohl mít tento Brazilec daleko dřív. V podzimní derniéře měl na kopačkách skalp Plzně a v úvodu jara pak vyrovnání v domácím střetu se pražskou Slavii. A možná by ani jeho celek nemusel ve čtvrtek usilovat o třetí ve vstupním barážovém utkání v Příbrami…

Každopádně výhrou 4:2 z Ostravy hodily Pardubice k Litavce hutnou rukavici.

„Inkasovali jsme brzký gól, který nám paradoxně pomohl. Nastartovali jsme se a ovládli celý zápas. Krátce po přestávce jsme se dostali do hry, a pak už to byl z naší strany fakt dobrý výkon. Naše produktivita po změně stran byla skvělá. Měli jsme dvě šance a vstřelili z nich dva góly. Pro nás ze zadní řady je to příjemné, když proměníme každou příležitost. Výhra nás nabudí před baráží, která nás čeká tento týden,“ vyhlašuje pardubický stoper Robin Hranáč.

Druhé místo ve skupině o záchranu

V Příbrami se nebude dobře koukat ani na závěrečnou tabulku skupiny o udržení. Pardubičtí fotbalisté v ní nastřádali devět bodů z patnácti možných a posunuli se na konečnou čtrnáctou příčku. Prohráli jen 0:1 v Teplicích a pak doma 1:2 se Zlínem. V prvním případě doplatili na špatnou koncovku a ve druhém je pohřbila hrubka gólmana. Mezi tím zvítězili 2:0 v Brně a v předposledním kole zdolali před vlastními fanoušky stejným poměrem Jablonec. O výhře na půdě Baníku už bylo napsáno dost. Lepší v bodovém zisku už byly jen Teplice, které vydolovaly deset bodů. Zlín pak osm, Ostrava sedm, Jablonec pět a přímo sestupující Brno pouze dva body.

„Příbram je bývalý prvoligový tým, který v průběhu sezonu figuroval na čele druhé ligy. Takže nějaká kvalita tam bude. Myslím si ale, že náš tým disponuje vyšší. Očekávám bojovná střetnutí, protože oběma týmům půjde o holý krk. To asi nejvíce vystihuje, jak to budou náročné duely. My je ale zvládneme,“ slibuje Robin Hranáč.