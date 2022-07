„Bylo to špatné. Dělali jsme hrubé chyby v obrané fázi a zápas jako celek nám vůbec nevyšel,“ vyjádřil se pro klubový web trenér Jiří Krejčí. Stejně jako v předešlých zápasech protočil i na mladoboleslavském trávníku skoro dvě kompletní jedenáctky, ale tentokrát marně čekal na okamžik, který by jeho svěřence postavil na nohy. Ti propadli především při bránění standardních situací, ze kterých dostali v prvním poločase všechny tři góly. Čtvrtý následoval hned zkraje druhé půle.

FK Mladá Boleslav – FK Pardubice 4:0 (3:0). Branky: 17. a 26. Donát, 43. Šimek, 47. Pech. Pardubice: Markovič (46. Budínský) – Kurka (46. Toml), Vlček (72. Tischler), Míka (46. Hanč), Halász (46. Helešic) – Vacek (46. Svoboda), Tischler (61. Lee) – Mareš (46. Solil), Sychra (46. Hlavatý), Chvěja (46. Rosa) – Huf (46. Černý).

„Možná je to nedostatečná koncentrace, i když pro hráče není úplně jednoduché naskočit do rozehraného zápasu, obzvláště když soupeř naskočil téměř ve stejné jedenáctce jako v prvním poločase,“ našel částečné vysvětlení ve značné obměně hráčů kouč Krejčí. Pozitivního o tom vystoupení nemohl moc říci, přestože dal příležitost širokému kádru včetně mladíků. „Určitě se jim nedá upřít snaha. Můžeme být spokojení s Dominikem Marešem, naopak moc se nevedlo Vojtěchu Sychrovi, ale rozhodně nebyl jediný. Kluci jsou mladí a mají na to právo, ale v obranné fázi mě to mrzí, protože jsme minimálně tři góly dostali zbytečně,“ uvedl pardubický lodivod.

Jediným hráčem, jenž sehrál v pardubickém dresu v Mladé Boleslavi celých 90 minut, byl obránce Jan Halász. „Myslím, že jsme první čtvrthodinu nehráli špatně. Poté jsme ale po standardních situacích inkasovali a už jsme se nedokázali soupeři výsledkově vyrovnat. Nakonec jsme dostali hned tři góly z rohů, což se nesmí stávat. Druhý poločas byl z naší strany o něco lepší, ale prohráli jsme 0:4, takže nemůžu být spokojený,“ zhodnotil zápas.

Hned o víkendu další přípravný duel:

FK Pardubice vs. Sigma Olomouc B

(sobota 9. července, hř. Pod Vinicí, 10.30)