To od prvoligového nováčka nikdo nečekal. „Upřímně, taky jsem to nečekal. Jsem rád, že se pohybujeme tam, kde jsme. Chceme skončit v horní polovině tabulky, což už se nám podařilo,“ řekl po výhře 3:0 nad Plzní útočník Pavel Černý.

Pardubice odehrají ještě dva zápasy – v Příbrami a proti Jablonci. Určitou metu tým před sebou ještě má. „Je tam ještě malý cíl, který jsme si dali. A to je padesát získaných bodů. Chybí nám k tomu bod, to je další cíl do zbývajících utkání,“ dodal.

Když šestatřicetiletý fotbalista opouštěl v 74. minutě hřiště, vyprovázel ho potlesk. Odehrál vydařený zápas, který ozdobil i vstřeleným gólem. „Byl jsem tam s Hybšem v souboji, skočil jsem rybičku. Za dvaatřicet kol se míč odrazil ve vápně konečně ke mně,“ popisoval Černý.

V pozici, v níž zakončil, taky oslavil svůj druhý zásah v tomto ročníku. „Měl jsem toho plné zuby, tak jsem byl rád, že jsem skončil zrovna na zemi a už jsem nemusel padat znovu,“ smál se útočník FK Pardubice.

Východočeši si připsali další cenné vítězství. „Vyloučení za stavu 1:0 nás ještě trochu uklidnilo. Ve druhém poločase to bylo o tom, jestli dokážeme vstřelit druhou branku. Když jsem ji dal, tak už jsem věřil, že utkání dovedeme do zdárného konce,“ poznamenal Pavel Černý.