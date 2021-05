Prvoligové trefy už stihl dříve v dresu Jablonce a Hradce Králové. Teď Pavel Černý přidal gól i za Pardubice. Po rohovém kopu umístil míč do branky Karviné a v tomto ročníku FORTUNA:LIGY se ve svém šestadvacátém startu prosadil poprvé.

Pavel Černý, FK Pardubice | Foto: Deník/Luboš Jeníček

„Útočník je od toho, aby dával góly, mně se to bohužel nedařilo. Šancí bylo dost, ale nespadlo to tam, přiklonilo se to konečně ke mě a rozvlnil jsem síť,“ uvedl pardubický fotbalista Pavel Černý.