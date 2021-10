Dostal se do slibných pozicí, ve kterých mohl skórovat. A taky se po faulu na něj kopala penalta. Po utkání měl pardubický fotbalista Mojmír Chytil jasno. „Jsou to ztracené dva body,“ řekl po remíze 0:0 v utkání se Zlínem.

FORTUNA:LIGA - 12. kolo: FK Pardubice - FC Fastav Zlín | Foto: Radek Klier

„Byl to bojovný zápas, hodně osobních soubojů a boj ve středu hřiště. Ve druhém poločase to bylo podobné. Penaltu jsme nedali, jinak jsme žádnou extra tutovku neměli. Na druhou stranu jsme ani my Zlín do ničeho nepustili,“ ohlížel se Chytil za bezbrankovou remízou.