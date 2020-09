Po dvou zápasech v Ďolíčku čeká na pardubické fotbalisty výjezd na hřiště soupeře. Do Ostravy bude východočeská výprava cestovat vlakem. Soupeřem bude Baník, který ve FORTUNA:LIZE zatím nevyhrál. Získal dva body po remízách.

„Baník do soutěže nevstoupil podle představ, bude to chtít napravit. Očekávám těžké a bojovné utkání,“ říká pardubický trenér Jiří Krejčí.

Ostravský celek v týdnu splnil povinnost, když ve 2. kole MOL Cupu vyhrál na hřišti divizního Frenštátu 4:0. Po vítězství touží i v ligové soutěži.

„Baník nemá nejlepší výsledky, tak se s tím bude muset hodně prát. Body opravdu potřebují. Bude tam hodně soubojů, vepředu mají vysoké hráče. Na stranách zase běhavé a celkem zkušené fotbalisty,“ uvedl pardubický stoper Martin Šejvl.

Právě jeho fanoušci zařadili do sestavy třetího kola na webu FORTUNA:LIGY. Po remíze se Slavií se tam objevili ještě jeho spoluhráči Tomáš Čelůstka a Emil Tischler.

„Zatím jsme odehráli tři kvalitní utkání, nebyli jsme ani jednou výrazně horší. Byli jsme vyrovnaným soupeřem. Reakcí je celkem dost, jsou pozitivní,“ vnímá Šejvl ohlasy na pardubický vstup do ligového ročníku.

Pardubický odchovanec ví, co může v sobotním duelu očekávat. A s kým by se měl nejčastěji na svém postu potkávat. „Poslední utkání tam hrál i Tijani, který u nás byl na jeden zápas na zkoušce. Dále tam nastupují Šašinka nebo Zajíc. Jsou to silní hráči v soubojích, hodně důrazní,“ poznamenal Šejvl.

NA ZÁPAS VLAKEM

Dnes poznají pardubičtí fotbalisté další novinku. Na zápas do Ostravy budou cestovat vlakem. „Je to příjemná změna. Pro hráče to bude fajn, budeme mít vlastní vagon, můžou se protáhnout a projít. I cesta bude rychlejší,“ řekl trenér Krejčí.

„Je to pro nás novinka. Věřím, že cesta vlakem bude pohodlnější. A pomůže nám to ke třem bodům,“ reagoval za hráčskou kabinu Šejvl.

V Ostravě může zápas doprovázet vzhledem ke kapacitě stadionu početná i hlasitá kulisa. „Pro nás snad bude výhoda, že ve Vítkovicích jsme párkrát hráli, stadion už známe. Fanoušci Baníku dokážou podpořit svůj tým, ale věřím, že se neztratí ani příznivci z Pardubic,“ dodal Krejčí.