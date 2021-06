Známá scénka ze zápasů Jablonce se odehrála i ve vršovickém Ďolíčku. Před posledním duelem sezony Pardubice – Jablonec přišel trenér soupeře Petr Rada pozdravit členy pardubického realizačního týmu na domácí střídačku.

„Zrovna jsem přicházel později, tak jsem si ho vůbec nevšiml. Pak za mnou přišel a říkal: No jo, ty už mi ruku nepodáváš, ty už jsi někde jinde,“ vyprávěl pardubický trenér Jiří Krejčí. „To bylo samozřejmě z legrace,“ dodal.

Oba trenéři se pozdravili a zasmáli se. Měli k tomu i důvod. Rada skončil s Jabloncem ve FORTUNA:LIZE na třetím místě, Krejčí zase s pardubickým nováčkem obsadil sedmou pozici.

Týmové výsledky se odrazily i v anketě Ligové fotbalové asociace o nejlepšího trenéra sezony. Za vítězem Jindřichem Trpišovským ze Slavie se seřadili právě Petr Rada, Martin Svědík (Slovácko) a Jiří Krejčí.

„Uznávám Jindru Trpišovského za to, co dokázal. Když jsem ovšem měl volit nejlepší trenéry, tak u mě Petr Rada byl na prvním místě. Myslím, že si to zaslouží za to, co se mu povedlo s Jabloncem. Jindra měl úspěchy na mezinárodní scéně, ale Petr Rada je takový bard na trenérské scéně,“ prozradil Krejčí.

I styl, jakým se bývalý trenér reprezentace, Slavie či Sparty, prezentuje, Krejčímu sedí. „Přijde za námi před zápasem, což je normální, pak se začne hrát a otočí se mu to v hlavě o 360 stupňů. Mně to nevadí, pokud při tom trenéři neřvou i na protihráče. Hecuje svoje hráče, sem tam zajede do rozhodčího, takové trenéry mám rád. První místo jsem mu přál, ale respektuji, že vyhrál Jindra, jenž byl u mě na druhé pozici,“ uvedl Krejčí.

Od Trpišovského se Pardubice taky dočkaly slov uznání za to, jak premiérovou sezonu v nejvyšší soutěži zvládly. „Pan Krejčí v Pardubicích je pro mě překvapení ligy, nejen výsledky, ale i herním projevem, strašně rád se na ně dívám. Když je souběh zápasů, tak první, po kom sáhnu, jsou Pardubice,“ řekl Trpišovský, jehož Slavia zůstala v tomto ročníku nejvyšší soutěže neporažena.

„To určitě potěší, zvlášť od takto úspěšného trenéra,“ glosoval to trenér FK Pardubice. V anketě se přidali i další. Krejčí mezi trenéry dostal 42 bodů, což mu zajistilo čtvrté místo za bývalým koučem Pardubic Martinem Svědíkem.

„Musím říct, že mě to překvapilo. A vážím si toho, protože tam hlasují i kolegové trenéři nebo kapitáni. Pro mě je to velká čest. Navíc, když jsem viděl počet získaných bodů, za mnou byli další trenéři už s velkým rozestupem,“ řekl Krejčí.