Specifický zápas, v němž hráli fotbalisté Pardubic v Ďolíčku proti Bohemians, přinesl Východočechům dva těžké direkty již v prvním poločase. Pražský tým, který je na vršovickém stadionu doma, nakonec vyhrál 2:0.

Vítězný gól vstřelili Klokani z penalty ve 35. minutě. „Do zápasu jsme nevstoupili špatně, byli jsme v první půli možná lepším mužstvem. Průběh zápasu ovlivnila penalta, kdy Čihák brnknul o nohy Puškáčovi. Hosté se dostali do vedení,“ ohlížel se za duelem pardubický trenér Jaroslav Novotný.

Stoper Východočechů Filip Čihák nešťastně zasáhl Davida Puškáče. „Zabíhal za mě a já jsem o něj nechtěně škobrtnul. Když šel míč za mě, tak jsem ho viděl, snažil jsem se před něj dostat, ale byl jsem pomalejší. Puškáč spadl a bohužel z toho byla penalta,“ popisoval Čihák.

Další klíčový moment následoval ještě před přestávkou. Obránce Jan Prosek ve výskoku zasáhl nohou Schumachera a sudí ho vyloučili. „Schumi se trochu sklonil k míči, Honza tam měl jít asi hlavou. Zranění tam snad žádné nebylo, nevím, jestli to nebylo moc přísné. Ale to je na rozhodčích,“ okomentoval situaci Novotný. „Nemůže tam jít takto nohou, ale tělem. To bylo takticky špatně,“ řekl hned po utkání jeho kolega Jiří Krejčí.

„Viděl jsem to ze strany, kdy jsem si myslel, že ho Honza vůbec netrefil. Ale bylo tam video, tak ho nejspíš trefil kopačkou do hlavy. Myslím, že to mohl zahrát hlavou. Možná ani nevěděl, že tam hráč za ním je. Nevím, nejhorší je, že jsme opět hráli celou druhou půlku v deseti,“ doplnil Číhák.

Pardubičtí byli stejně jako nedávno v Opavě znovu oslabení. Po přestávce už nehrál ani David Huf. Útočník Pardubic byl již v první půli ošetřován, když měl po střetu s Bederkou v pokutovém území krvavý šrám v obličeji. „Zdálo se nám taky, že neudržel tolik míčů a nebyl na své pozici tak platný, jak bychom si představovali,“ dodal Novotný.

Východočeši navíc hned inkasovali podruhé. „Hosté se tím uklidnili. Snažili jsme se, ale byli jsme zbrklí a zbytečně vyhazovali míče. Nebyli jsme zřetelně horším týmem, ale do nějaké šance jsme se ani nedostali. Když jste v deseti, tak ztrácíte hodně sil, v utkání se to začalo taky projevovat,“ poznamenal kouč Novotný.

Pardubice tak v Ďolíčku prohrály svůj druhý domácí zápas. „Další gól Bohemky nás srazil. Pak už to pro diváky asi moc zábavné nebylo. Snažili jsme se, ale nedařila se nám ani mezihra,“ dodal obránce Čihák.

V úterý je na programu dohrávka 22. kola. Ve 14.30 hodin začne v Praze duel Pardubic se třetím Slováckem.