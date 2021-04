Po remíze se Spartou zakončili fotbalisté Pardubic týden vysokou výhrou. Nejprve dvakrát skóroval Brazilec Cadu, to samé ve druhé půli zopakoval David Huf. Pardubičtí fotbalisté ve 29. kole FORTUNA:LIGY vyhráli 4:0 a v ročníku získali již 45 bodů. Východočeši jsou na sedmé pozici v tabulce.

Fotbalisté Zlína (ve žlutých dresech) se ve 29. kole FORTUNA:LIGY utkali s Pardubicemi. | Foto: Jan Zahnaš

„Jsme maximálně spokojení, hráčům musíme pogratulovat za jejich výkon. Jsou za tím samozřejmě poslední výsledky. Na co kluci sáhnou, to se jim daří. Je to příjemné,“ chválil po utkání trenér Jaroslav Novotný.



Pardubičtí už ovládli první poločas. Ve 12. minutě držel při rohovém kopu domácí Cedidla za dres Černého, o chvíli později si prohlédl rozhodčí Matějček situaci na obrazovce a nařídil pokutový kop. Míč si vzal stejně jako v duelu proti Spartě Cadu a opět nezaváhal.