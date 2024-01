Během podzimu se stal nejlepším střelcem druhé ligy v dresu Chrudimi. Zimní přípravu začal v Pardubicích a teď jeho kroky, s největší pravděpodobností, míří do Ďolíčku. Řeč je o pětadvacetiletém útočníkovi Davidu Hufovi. Ten dostal od svého současného klubu povolení, aby mohl odletět na soustředění do Turecka společně se svěřenci trenéra Veselého. O případném přestupu se bude ještě ale jednat. Novinkou na východě Čech je také fakt, že na půlroční hostování bez opce se vrací obránce Martin Chlumecký.

David Huf míří na soustředění s Bohemians do Turecka. | Foto: Radek Klier

David Huf si zřejmě na podzim v Chrudimi zachránil kariéru. Stal se nejlepším střelcem druhé ligy a rázem se opět tento pětadvacetiletý útočník stal předmětem zájmu, a to nejen "svých" Pardubic, ze kterých hostoval v Athénách východních Čech.

"Věděl jsem, že by to v tom fotbalovém životopise už nevypadalo dobře, pokud bych se nechytil ani v Chrudimi. Hůře by se mi dostávalo už do ligy nebo jinam," říkal Huf v listopadovém rozhovoru pro Deník.

Huf se v Chrudimi rozstřílel a říká si o více prostoru v rodných Pardubicích

Černý scénář se ale nenaplnil a pětadvacetiletý "hroťák" se stal oporou týmu Radka Kronďáka. Ve druhé nejvyšší soutěži nastřílel do sítí soupeřů dvanáct branek a společně s Janem Řezníčkem z Brna vévodí tabulce střelců. Zkraje ledna se Huf zapojil do přípravy v Pardubicích, ale na jeho přání a po dohodě s vedením klubu i trenéry míří na soustředění do Turecka s vršovickým ligovým družstvem.

"Bohemka projevila o Davida zájem, který si moc přál tuto šanci využít. Dali jsme souhlas s tím, aby s týmem trenéra Veselého odletěl na soustředění,“ říká sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel. „Na Davidovi je vidět, že jeho kariéře by mohla pomoci změna, nechtěli jsme mu bránit. O Davidově případném budoucím přestupu budeme s Bohemkou dál komunikovat, jednání nejsou uzavřená.“

Pardubice, Chrudim, jiný klub. Huf ještě neví. Ortiz, Daněk i Kissiedou s týmem

David Huf to vnímá jako šanci. „Každého hráče těší, když je o něj zájem a jsem rád, že mi Pardubice umožnily se takto v kariéře posunout, za což bych jim chtěl poděkovat. Cítil jsem, že je čas na změnu a novou výzvu. Pocítil jsem to i na podzim v Chrudimi, kde mi změna prostředí pomohla, i když to byla 2. liga,“ říkal poté, co se rozhodlo o tom, že ve čtvrtek poletí s Bohemians do Turecka.

Na pardubický klub rozhodně nezanevřel, bude na dálku sledovat jeho přípravu ve Španělsku.

„To je samozřejmost! Strávil jsem v Pardubicích spoustu let a za tu dobu si k nim vytvořil vztah, takže je budu nadále sledovat a fandit jim,“ popisoval svůj vztah ke klubu.

Na soustředění se bude muset rozkoukat.

„Jelikož se můj přesun do Bohemky udál těsně před odletem na soustředění, tak se hlavně budu chtít seznámit a poznat s novými spoluhráči a realizačním týmem,“ říká 25letý útočník k příštím dnům. „Samozřejmě se budu snažit zaujmout na hřišti a porvu se o místo v sestavě.“

Zdroj: Youtube

Návrat ztraceného syna

Loni na jaře pomáhal Pardubicím ochránit prvoligovou příslušnost. Po sezoně však zamířil do druhé polské ligy, kde si vyzkoušel angažmá v Podbeskidzie Bielsko-Biala. Teď se ale obránce Martin Chlumecký vrací na východ Čech, aby opět pomohl týmu Radoslava Kováče v záchraně. Nad nabídkou dlouho nemusel přemýšlet…

„Moc jsem nad tím nepřemýšlel. Když přišla nabídka do prostředí, které znám, a kde jsem před časem působil, byla to pro mě první možnost. Ze všech pohledů to dávalo největší smysl.“ říkal po podepsání nezbytných dokladů. Do Pardubic přichází do konce sezony na hostování bez opce.

Řízný pardubický bek Chlumecký má jasno: Doma bychom měli Zlín sežrat

Ve druhé polské lize měl na podzim téměř plnou minutáž. „Dalo mi to ze spousty úhlů pohledu hodně zkušeností po sportovní stránce,“ podělil se „Chlum“ o své dojmy. „Jsou tam větší kvalitativní rozdíly mezi kluby v rámci soutěže než u nás.“

Na "své" Pardubice však Chlumecký nikdy nezapomněl a pozorně sledoval výsledky i výkony svých bývalých spoluhráčů.

„Po oku jsem to sledoval, některý zápasy jsem viděl. Nedařilo se podle představ, ale situace je o trošku lepší, než byla loni v této době,“ zavzpomínal na minulou sezónu. „Věřím, že stejně jako v loňské sezoně budeme úspěšní. Na pardubické angažmá vzpomínám jako na nejlepší, které jsem doteď zažil.“