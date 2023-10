Když to odlehčím. Do Pardubic jsme přišli po osmém kole a na jaře hráli s Olomoucí v jednadvacátém. Takže jsme absolvovali s novým týmem dvanáct utkání. No a teď dostal Kovy stopku po jedenáctém kole. Tím, že to vyšlo teď znovu na Olomouc, bych spíše přisuzoval náhodě. Snad to nebude mít takto pravidelně i dál (směje se).

Ono trochu klame, že jsem schovaný na lavičce. Nejsem rozhodně v klidu. Podobně jako Radek jsem do zápasu vtažen, ale nejsem tolik na očích. Už jsme to několikrát řešili, že býváme hodně emoční. Teď budu pod větším drobnohledem rozhodčích. Věřím, že si s touto situací poradím a budeme úspěšní.

A také nebudete tolik v klidu, jako může být asistent. Co vy na to?

Tím, že se jedná o záskok na jedno utkání, tak se toho moc nemění, co se týče herní strategie. Každopádně teď budu blíž hřišti a řídit hru. Z pozice asistenta mám na sledování zápasu větší klid a také nadhled. Nemusím se tolik věnovat koučinku. Už jsem to ale zažil na jaře v domácím utkání s Baníkem, kdy měl Radek Kováč také stopku.

S nadsázkou řečeno, pardubický tým připomíná béčko soupeře z Hané. V kabině se to hemží hráči, kteří mají ve svém fotbalovém zápočtovém listu uvedené jako místo pracoviště Olomouc. Jsou tam i další obyvatelé severní Moravy, pro které byl souboj se Sigmou vždy jako derby. Chcete důkaz? Výčet zahájí hlavní trenér Radoslav Kováč. Následuje nová hlavní hvězda Kryštof Daněk. Na hostování ze Sigmy je Jakub Matoušek. Do Pardubic už stačil přestoupit Tomáš Zlatohlávek. S velkým fotbalem tam začínali i Kamil Vacek a Michal Surzyn. Výrobci chlebíčků ve městě i okolí se už teď děsí případné pardubické výhry. Jenže „Mikulovci“ ji potřebují jako sůl…

Daněk na rozdíl od Matouška může proti Olomouci nastoupit, protože jeho poslední zastávkou byla Sparta. Už teď ale v kabině Sigmy asi vyhlašují cenu pro nejlepšího lovce…

Dáňa je střežený v každém zápase. Ale dá se to čekat, protože jeho výkony jdou nahoru. V Olomouci nejlépe znají jeho kvality, vždyť je to odchovanec. Věřím, že se Kryštof po dlouhé pauze vrátil do zápasového módu. Za nás nastoupil čtyřikrát, do toho si teď zahrál dva zápasy v kvalifikaci za jednadvacítku. Je o kus dál a tu svoji kvalitu určitě předvede i proti Sigmě.

A určitě by měl, protože FK Pardubice nebezpečně klesá ke spodku tabulky. Nezačíná naopak stoupat nervozita?

Neřekl bych, že jsme nervózní. Každopádně si tu situaci jasně uvědomujeme. Máme odehráno jedenáct kol a už se ukazuje, kam týmy patří. Oddělil se vršek tabulky. Hrajeme doma a po reprezentační pauze potřebujeme zápas proti Olomouci zvládnout. Obrovsky by nám to pomohlo do tabulky. „Stačí“ udělat dva tři dobré výsledky a zase vás to vykopne o několik příček výšek. To bychom chtěli a také pro to uděláme maximum.

Kinský i Ortiz jsou zpět ve hře

Vedení klubu není spokojené především s domácími zápasy. Neocitáte se před sobotním utkáním pod vyšším tlakem?

My si ten tlak vytváříme sami na sebe. Ten zdravý samozřejmě. Víme, jak to bylo v jarní části loňské sezony, kdy jsme se přestěhovali na domácí stadion. Výsledky jsme na něm měli, což nám pomohlo k záchraně. Pochopitelně s obrovskou pomocí fanoušků. Uvědomujeme si, že v letošním ročníku jsme jim hodně dlužni. Je potřeba udělat maximum pro to, abychom už začali domácí zápasy vyhrávat. Zatím jsme zvítězili pouze jednou. Víme, že je nutné bodovat naplno na domácím hřišti.

Zmiňujete jaro a podporu vašich příznivců. Dlužni jsou ale i vám. Jak vnímá tým válku kotle s vedením, přestože vám měl management situaci vysvětlit?

Nejsme slepí ani hlušší. Vidíme, že kotelníci, kteří na jaře chodili, tak na tribuně nejsou. Ano byli jsme s tím seznámeni, ale nechci se do toho pouštět. Neznám přesné detaily, proč je tomu tak. Samozřejmě tuto situaci vnímá každý hráč, každý divák. Prostě každý, kdo je na stadionu vidí, že kotel, který k tomu domácímu prostředí patří, tam není. Spíše dominují hostující fanoušci.

Vracíte se na ligové trávníky po reprezentační pauze. Ta minulá vás po výhře v Teplicích zastavila v rozletu. Co tato?

Musíme připomenout, že jsme po ní měli velice těžký los. Hráli jsme doma se Slavii, pak hned v Plzni. Následovalo derby s Hradcem a cesta na půdu rozjetého Baníku. Na druhou stranu teď přijede Sigma, která předvádí velmi dobrý fotbal. V té repre pauze jsme se snažili hodně pracovat. Odjeli nám sice čtyři kluci ke svým národním týmům. Vytížili jsme hráče, kteří tolik nehráli. Nastoupili za béčko, bohužel ten zápas také nevyšel. Ke konci týdne už jsme ale zase byli všichni pokupě. Do další reprezentační přestávky jsou další čtyři zápasy a my z nich potřebujeme vytěžit co nejvíce bodů.

Šéfa Pardubic nadzvedl ze židle vzkaz: My chceme Jeřába, nechceme žádné opice

Jak se trénuje bez vícero hráčů?

Co si budeme povídat, není to ideální. Na druhou stranu jsme využili přestávky k začlenění zahraničních kluků. A také k doléčení šrámů. Pablo Ortiz i Will Mukwelle s námi odtrénovali celých čtrnáct dní. V procesu už je stoprocentně zase Tonda Kinský.

Nacvičovali jste speciálně nějaké činnosti? Třeba proto, že jste v jedenácti zápasech vstřelili jen devět branek…

Docela dost jsme se věnovali zakončení. O něco více než normálně (mrkne). Samozřejmě nám chyběl Kryštof Daněk, takže to o nějakém konkrétním nacvičování tolik nebylo. Soustředili jsme se na věci, které tady děláme dlouhodobě. Pokračovali jsme v nabírání automatismů.

Říkáte, že Antonín Kinský je stoprocentně připraven. Mezi pardubickými tyčemi ale tvrdí muziku Viktor Budinský. Takže, kdo nastoupí?

To je otázka na našeho trenéra gólmanů. Martin Shejbal si to rozhodne. Nicméně Buďa vypadá hodně sebevědomě. V každém zápase nás podržel. Je velmi dobře nastavený a kluci před ním z něj cítí jistotu. Pomáhá mladým hráčům na stoperu, jako jsou Kuky (Ondřej Kukučka) nebo Hali (Denis Halinský).

Kde máte kotel? Hradečtí fanoušci se ptali sborově, odpověď ale přijít nemohla

Olomouc není úplně ideálním soupeřem k vyšplhání ze spodních pater. Jak se vám jeví Sigma v letošní sezoně?

Je to manšaft, který je spolu dlouho pohromadě. Jsou vidět jasné principy hry trenéra Jílka. Jedinou větší posilou, která přišla před sezonou, je Lukáš Juliš. Gólový hráč, který svou pověst potvrzuje. Už dal pět branek. Za mě patří mezi pět top týmů v Česku. Nám dodává sebevědomí fakt, že jsme tam na jaře uhráli dobrý výsledek (2:2). Navíc domácí vyrovnávali až v šesté minutě nastavení a ještě z penalty. Když k utkání přistoupíme zodpovědně a budeme organizovaní, tak se dá uspět i s Olomoucí. Obzvlášť na domácím hřišti.

Olomouc jste vytáhl do první pětky… Bral byste i bod, nebo je to málo? Nakonec jste ho přijali i proti Hradci Králové.

Průběh utkání s Hradcem k remíze směřoval. Před zápasem jsme pomýšleli na vítězství, ale jeho vývoj ukázal, že dělba bodu byla spravedlivá. Brali jsme ho. Teď ale chceme a hlavně už potřebujeme tři. Bude hodně záležet, jak se střetnutí vyvine. Průběh napoví, jestli budeme případně s bodem spokojeni, nebo ne. Třeba znovu budeme za plichtu rádi. Jde o to, aby byl náš fotbal dobrý. Abychom předvedli lepší výkon než proti Hradci.

Radoslav Kováč vždy mluví o důležitosti prvního gólu, respektive o zápasech, který rozhoduje první gól. Hradec vám ale vyrovnal…

To je fakt. Kovy to myslí tak, že pokud my dostaneme první gól, tak se nám nepodaří zápas otočit. Pokud ho naopak vstřelíme my, tak jsme kromě Plzně, vždy bodovali. Zvlášť doma. Pokud otevřeme skóre, tak se kluci uklidní. Škoda, že jsme proti Hradci neproměnili šance ke zvýšení náskoku. Druhý gól by to rozhodl. Potřebujeme dávat více gólů, protože nemáme takovou kvalitu na to, abychom každý zápas zvládli vzadu s nulou…