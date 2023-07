Derbíčko v přípravě. Prvoligové Pardubice dnes prověří druholigová Chrudim

Do třetice všeho druholigového. I když o síle německého Norimberku by se dalo polemizovat. V nejvyšší české soutěži by mohl útočit na evropské poháry. Pardubičtí fotbalisté se dnes od 11 hodin pokusí rehabilitovat za prohru proti pražské Dukle. I když infinitiv rehabilitovat je silně přitažený za vlasy. Hráči totiž naskočili do utkání z plné fyzické přípravy. Dnes vyzvou na stadionu Pod Vinicí v krajském derby Chrudim.

Pardubičtí fotbalisté v dalším přípravném zápase nastoupí proti druholigové Chrudimi. | Foto: David Klier