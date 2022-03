Fakta – branky: 11. Mikula, 26. Rabušic z penalty, 30. Rabušic, 76. Rosandič – 15. Huf. Rozhodčí: Křepský – Caletka, Kubr; video Zelinka, Cieslar. Žluté karty: 90. Akosah-Bempah. Červená karta: 13. Hranáč (P). Poločas: 3:1. Sestavy – FC Slovan Liberec: Knobloch – Gebre Selassie, Plechatý, Štetina, Mikula– Ch. Frýdek (69. Stoch), Tiéhi (80. Jusúf Hilál), Havelka (60. Tupta), Purzitidis, Jan Matoušek (60. Fukala) – Rabušic (69. Rondič). FK Pardubice: Letáček – D. Kostka, Hranáč, F. Čihák, Cadu (82. Čelůstka) – Jeřábek – Huf (66. P. Černý), Vacek (46. Patrák), Solil, Lupač (61. J. Rezek) – L. Matějka (46. Akosah-Bempah).

Domácí šli za první jarní výhrou od prvních minut. Aktivitou hýřil především Christian Frýdek, který také byl u první gólové situace. Ujal se prvního rohového kopu svého týmu. Poslal do vápna svíci, kterou Purzitidis sklepl hlavou k Mikulovi, které rovněž hlavou prostřelil Letáčka. To se psala jedenáctá minuta. Druhá pohroma přišla pro hosty o dvě minuty později. Nikým neobtěžován Čihák přihrával na střed hřiště, kde se vynořil Frýdek. Hranáč chtěl rodícímu se nebezpečí zabránit, ovšem se svým skluzem přišel pozdě a soupeře sestřelil. Sudí – debutant v nejvyšší soutěži Křepský bez nováčkovského otálení vytáhl rovnou červenou kartu. Jenže slovanisté rozehráli lehkovážně, míče se zmocnili hosté a po rychlém brejku se ukázkově trefil Huf. Liberec přeci jen převzal iniciativu na své kopačky a útok stíhal útok. Po jednom z míčů do vápna Vacek neohrabaně zasáhl skluzem Frýdka a rozhodčí k odpískání penalty ani nepotřeboval VAR. Míč si na značku pokutového kopu postavil Rabušic a Letáčka poslal na druhou stranu. Stejný hráč pak po pohledné akci těsně minul. A do třetice Rabušic. Tiéhi poslal dlouhý míč za obranu a kanonýr domácí propálil Letáčka.

Pardubickým nezbývalo nic jiného než se po změně stran pokusit o málo vídané. Smazat v deseti dvougólové manko. Blízko, respektive pár centimetrů, měl ke skórování střídající Akosah-Bempah. Jeho pokus ale jen zabubnoval na břevno. Domácí kontrolovali hru a sem tam o sobě dali vědět. Jako například Havelka, který pardubického brankáře donutil k zákroku. Letáček pak nedovolil zkompletování hattricku Rabušicovi. To byla poslední šance domácího střelce. Nahradil ho Rondič a za sedm minut svého pobytu se předvedl. Vzal si míč u postranní čáry, zbavil se Jeřábka, neobral ho ani Cadu. Ve finále měl ale štěstí, protože jeho střelu tečoval za záda svého brankáře Čihák. V poslední čtvrthodině už se hrálo výhradně na obranné polovině Pardubic.