Derby pražských „S“. Těší se na ně fanoušci od Aše po Jablunkov. Fotbalová společnost je rozdělena zhruba na půl. Tábory příznivců Slavie a Sparty jsou od nepaměti nesmiřitelní rivalové. V prvním letošním vzájemném zápase se k nim přidali i samotní aktéři. Místo, aby jako vedoucí týmy předvedly špičkovou hru, tak se hráči špičkově pokopali. Kdyby jen to, došlo na řeckořímský zápas mezi kapitány Janem Bořilem (Slavia) a Ladislavem Krejčím (Sparta). Aby toho nebylo málo, nervy neudrželi na uzdě ani členové realizačních týmů Miroslav Baranek (Sparta) a Pavel Řehák (Slavia). Celý fotbalový národ pak netrpělivě čekal na vynesení rozsudku před tribunálem Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace.

Michal Buriánek při své pozici hráče stíhá i funkci sekretáře klubu či šéfa Disciplinární komise. | Foto: Petr Hrnčíř

Ostudné derby nenechalo chladnými ani fotbalové funkcionáře v pardubickém okrese. Nejpovolanějším na posouzení trestů je předseda Disciplinární komise Michal Buriánek. A takto na ně reaguje.

Zdroj: Youtube

Ladislav Krejčí - kapitán AC Sparta Praha: stop na 2 zápasy

„Se zastavením závodní činnosti na dvě soutěžní utkání se ztotožňuji a ihned po utkání jsem si sám pro sebe říkal, že v případě hráče Krejčího podobnou porci zápasů očekávám a kdybych se vžil do role člena DK LFA, tak bych tento trest navrhoval. Ze strany hráče, dle videozáznamu i popisu rozhodčího v zápisu o utkání, nedošlo k vražení či udeření protihráče a proto dle mého dva zápasy stop je přiměřený trest. V tomto ohledu mají okresní Disciplinární komise, proti DK ve vyšších patrech fotbalu, značnou nevýhodu, jelikož utkání nejsou natáčena. Na okresní úrovni jsme do značné míry závislí na administrativní práci rozhodčích a jejich přesném a pravdivém popisu incidentů v zápisu o utkání. Na základě toho se snažíme, v rámci možností, udělovat spravedlivé a adekvátní tresty. Samozřejmě i rozhodčí jsou jen lidi a v závažnějších případech se uchylujeme, pro lepší vhled do situace, k vyžádání si popisu disciplinárního přečinu ze stran hříšníků i klubů zainteresovaných v daném zápase.“

Jan Bořil - kapitán SK Slavia Praha: stop na 4 zápasy

„Opět souhlasím s rozhodnutím DK LFA. V případe hráče Bořila jsem očekával vyšší trest ze dvou důvodů. Z mého pohledu byl v potyčce obou hráčů tím aktivnějším a hlavně z jeho strany došlo k udeření rukou do oblasti krku dalšího hráče Sparty a to způsobilo jeho pád na zem. Tudíž z jeho strany došlo k udeření a tím pádem je vyšší trest namístě. Určitě mu přitížilo i jeho oslavné a vítězné gesto po celém incidentu směrem k divákům na tribunách."

Pavel Řehák - asistent trenéra Slavie: stop na 2 zápasy a pokuta 40.000 Kč a Miroslav Baranek – vedoucí týmu Sparty: stop na 1 zápas a pokuta 10.000 Kč

„Musím se přiznat, že zde jsem byl výší trestů překvapen a v obou případech jsem očekával tresty vyšší. Asistent trenéra ani vedoucí mužstva nemá ve hřišti co pohledávat, natož běžet čtyřicet metrů do pokutového území jednoho z týmů. Přiznám se, že nic podobného jsem nezažil ani na okresní scéně a do neděle by mě nenapadlo, že to někdy uvidím na ligové scéně. Samozřejmě, že v profifotbale jde o hodně a všichni jsou pod velkým tlakem a to, že se hráči postrkají se občas stane, ale lavičky a realizační týmy by měly zachovat chladnější hlavu. Naopak se pokusit hráče na hřišti krotit a ne ještě přilévat olej do ohně."

Deník se také zeptal, co říká na chování fanoušků obou nesvářených stran.

Není na čase zavést opravdu exemplární trest, který bude bolet a kdy se dá najevo, že kultivace prostředí není jen fráze? Ať už za urážlivá trička a choreo nebo vhazování dělbuchů do sektoru soupeře?

„Rozhodně jsem pro exemplární trest za vhazování jakékoliv pyrotechniky či předmětů ze sektoru tzv. ultras mezi řadové fanoušky, kde hrozí újma na zdraví. V tomto případě bych byl nekompromisní. Problémem je, že pokud klub jednotlivé hříšníky neidentifikuje a nevymáhá případnou pokutu na nich, tak musí pokutu uhradit ze svého. Kultivace prostředí je běh na dlouhou trať a bohužel v davu 20 000 lidí se vždy najdou nějací v uvozovkách myslitelé, které občas napadne propašovat a házet cokoliv na hrací plochu či mezi ostatní diváky. Zabránit tomu je pro kluby velmi těžké. Co se týká chorea a hromadně prodávaných urážlivých triček by se klub proti hanlivým nápisům měl vymezit a se zástupci fanoušků, kteří se na jejich výrobě podílejí, o jejich podobě diskutovat.“

„Závěrem bych rád podotkl, že v posledních měsících se po stránce zlepšení kultury na stadionech a obrazu ligového fotbalu jako produktu, udělal kus dobré práce. Byla by škoda na základě jednoho vyhroceného utkání na všechno dobré zapomenout,“ míní Michal Buriánek.