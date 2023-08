Pozorný a soudný divák v CFIG Areně či u televizních obrazovek hned věděl, že je to jasná červená. Antonín Kinský si v utkání 2. kola FORTUNA:LIGY pořádně zavařil, když vyběhl proti utíkajícímu Čanturišvilimu. Pardubická jednička sice nejprve uklidila míč do zázemí, ale následně již nestihla stáhnout nohy a "karate" kopem sejmula jablonckého hráče. Rozhodčí sice na hřišti ukázal neprve kartu žluté barvy, ale ta se rychle po intervenci VARu změnila na červenou. Jak již bývá tradicí, tak po zasedání disciplinární komise LFA padl tvrdý trest. Kinský se v bráně Východočechů neukáže po dobu čtyř zápasů…

Antonín Kinský se musel po necelých pětadvaceti minutách poroučet do sprch. Od disciplinární komise teď dostal tvrdý trest. | Foto: Radek Klier

Hrubá chyba, nezkušenost či příliš velká namotivovanost. To lze jen spekulovat, co Antonína Kinského vedlo k takto nešťastnému zákroku proti nabíhajícímu Čanturišvimu. Jedno je jasné. O červené kartě nebylo pochyb. Kinský se po intervenci VARu musel sbalit do šatny a trenérovi Kováčovi bylo jasné, že svoji gólmanskou jedničku chvíli v bráně neuvidí. Nutno ale říct, že Budinský splnil roli dvojky s největší zodpovědnosti a vychytal proti Jablonci čisté konto.

Dostali jsme od Jablonce skvělý trénink na téma Práce bez míče, říká Kováč

Právě Viktor Budinský se bude muset ukázat v nejlepším světle i v dalších čtyřech utkáních. Po zasedání disciplinární komise totiž padl tvrdý trest, který okomentoval předseda Richard Bačka následovně: „Disciplinární komise LFA bude pokračovat v jasně nastaveném trendu z předchozích sezon. Tedy v přísném a tvrdém trestání zákroků, které ohrožují zdraví hráčů. Tuto podstatu zákroky Dominika Kostky i Antonína Kinského splňují. Zejména u zákroku brankáře Pardubic můžeme mluvit o štěstí, že střet neměl horší následky a záložník Jablonce neodešel z utkání vážně zraněný.“

Antonín Kinský tak vyfasoval tvrdý trest. Jednička Pardubic se v bráně neobjeví po dobu čtyř utkání. Vynechá tedy zápasy se Spartou Praha, Karvinou, Libercem a Slováckem.