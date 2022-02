„Do každého utkání jdeme naplno. Neexistuje, že se budeme šetřit na důležitější zápasy. Navíc je to sport a v něm se kolikrát dějí věci,“ podotýká trenér Jiří Krejčí.

FC Viktoria Plzeň - FK Pardubice

Dnes v 18:00, Doosan arena

Odhodlání je věc jedna a realita věc druhá. Plzeň z jedenácti domácích zápasů vytěžila plných jednatřicet bodů a inkasovala jen šest gólů. To při jarní střelecké, spíše nulové, produkci nevěstí pro hosty nic dobrého.

„Plzeň hraje vzadu velmi organizovaně. Soupeře nepouští moc do šancí. Přemýšlím o tom, že možná změníme rozestavení. Budeme hrát více útočně a také trochu riskovat. Když to zlehčím, tak je jedno, jestli se v Plzni prohraje 0:1 nebo 0:4,“ poodhaluje plány.

Jenže v nich musel také škrtat. Ať už s předstihem nebo čerstvě. V Doosan Aréně se jeho tým rozhodně nepředstaví v nejsilnějším složení. Hránače a Matějku nepustí jako kmenové hráče Plzně na „domácí“ hřiště dohoda obou klubů. Kapitán Jeřábek zase dojíždí dvouzápasový trest za vyloučení v derby s Hradcem.

„Do se stavy se sice vrací Rezek, ale v utkání se Slováckem se zranil Pojezný, který určitě nenastoupí,“ přibližuje Jiří Krejčí.

K zápasu se vyjádřila i nová posila Pardubic Vojtěch Patrák:

V sobotu Vás čeká Plzeň. Jak se dá uspět na západě Čech, kde se moc uspět nedá? Nedávno jste hrál se Spartou proti Plzni doma.

Těžké to určitě je. Když ale budeme hrát dobře týmově, se zabezpečenou obranou a rychlými protiútoku, tak můžeme soupeře potrápit. V případě Plzně to teď herně není žádná sláva, takhle si to tam asi nepředstavují. Vyhrává vesměs o jeden gól. Pokud budeme míti trochu štěstí, tak by to mohlo být v sobotu ještě zajímavé.

Co na soupeře vymyslet?

To nechci říkat, třeba si to přečtou (úsměv).

Pardubice góly nedávají, Plzeň nedostává. Bude to do třetice 0:0?

V každém utkání chceme vyhrát, ale bod s Plzní by nebyl špatný. Chceme jim sebrat tři body.