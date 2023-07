Kbelík ledové vody. Jako kdyby na něj vylili… Tak si musel připadat pardubický trenér Radoslav Kováč. Přitom už byl v tu chvíli dost mokrý, protože utkání v CFIG Areně zahájila průtrž mračen. Ve 24. minutě utkání s Jabloncem jeho gólmanská jednička Antonín Kinský vysprintovala z brány, ale v souboji s Čanturišvilim byl pozdě a místo míče zasáhl kopem z asijských bojových sportů protihráče. Rozhodčí Všetečka mu sice udělil žlutou kartu, ovšem kouč tušil, že bude hůře. A bylo. Hlavní na doporučení od VARu překvalifikoval fotbalový přečin na trestný čin a tak nastalo střídání stráží mezi třemi tyčemi.

Radoslav Kováč musel se svým týmem řešit nepříjemnost v podobě vyloučení brankáře Antonína Kinského. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Jak vám bylo po zákroku Kinského, který se snažil uhasit vzniklý požár?

Vypadalo to špatně už z lavičky. Nevím, jestli Tony nemohl stát výše a nebo už nevybíhat. Je to o zkušenosti. Mě mrzelo i to, že jsme to špatně odcouvali a Patras (Vojtěch Patrák) měl už nahoře vytvořit větší tlak na stopera, který poslal dlouhý míč za naší obranu. Když nakopává míč stoper a my jdeme o jednoho míň, tak to je velká chyba. Na to byl čas jednoznačně zareagovat. V tomto jsme selhali a šli jsme do deseti.

Váš gólman zabránil nebezpečí už v osmé minutě. A v tom prvním případě zasáhl míč před protihráčem jen taktak.

Už v utkání proti Bohemce měl dvě zaváhání, takže na tom samozřejmě pracoval. My hrajeme docela vysoko, protože víme, že by ty míče Tony měl mít. Akorát si ještě musí zvyknout na tempo. Ve druhé lize nejsou tak rychlí hráči, navíc v první lize se jde do podobných šancí úplně jinak. Kvituji, že ho zdobí sebereflexe. Jsem přesvědčen, že se z toho poučí a zlepší se v tom.

Bůďa to zvládl skvěle

Hodnotíte brankáře, ale nebyla to spíše chyba beků, které zachraňoval?

Když bych měl podrobněji popsat tu situaci před červenou kartou z trenérského hlediska, tak těch chyb se objevilo více. Stoper, myslím, že to byl Hurtado, opravdu nemůže dostat tolik času a prostoru na přihrávku. Podle mě byl Patrák moc zalezlý. Rovněž rozestup mezi krajním bekem a stoperem nebyl dobrý. Respektive byli od sebe daleko. Otevřeli jsme se brzy a pozdě to odcouvali. Bylo to laciné. Na tom musíme ještě zapracovat.

Mezi tři tyče musel zaskočit Viktor Budinský, který udržel nulu. Co byste řekl na jeho konto?

Bůďa podepsal v klubu tříletou smlouvu. On se neskutečně zklidnil, získal nějakou jistotu. Pro dítě, manželku, zkrátka svou rodinu. Vidím na něm, že je spokojený. Je to zřetelné i v tréninku. Hodně věcí změnil. Apelovali jsme také na něj, že pokud zůstane, takže musí brát úlohu zkušeného hráče. Máme hodně mladý tým a potřebujeme, aby ti starší na kluky působili. Prostě od začátku sezony to je jiný Buďa. Pracovitý, dobře nastavený. On je skvělý kluk, s tím nebyl problém ani před tím. Když to shrnu: Tony dostal červenou, Buďa šanci, byl výborně připravený a zvládl to skvěle.

A zvládl také všechny standardky, které vám všichni omlacují o hlavu. Pracovali jste na nich speciálně i v týdnu, kdy vám neuhlídaný roh prohrál zápas s Bohemians?

Ještě jsme v tomto ohledu přidali. Věnovali jsme jim více času. Nicméně, vždycky je to o osobní zodpovědnosti. Ten gól byla chyba Krobyho. On ví, že ten hlídaný prostor opustil brzy. Pak už se tomu nedá zabránit, když je protihráč rozběhlý a trefí to na první tyči. Proti Jablonci jsme byli při standardkách daleko koncentrovanější. Těch rohů měl Jablonec dost, ale jsem strašně rád, že jsme je uskákali.

Pardubice slaví heroický bod. Sedmdesát minut dřely v deseti lidech

Kromě vyloučení pardubického hráče by se našla ještě jedna paralela se vstupním duelem. Znovu jste zahodili první šanci zápasu. Co k tomu dodat?

Náš vstup do utkání mohu okomentovat jako dobrý. Dostali jsme se do šance, kdy mohl otevřít skóre Láďa Krobot. Pak jsme tam měli ještě jeden velký náznak. Bohužel jsme zase nic neproměnili.

V obou utkání se objevil několikrát ve slibném zakončení také Michal Hlavatý, který nastupuje s kapitánskou páskou.

Míšovi to bohužel v nové sezoně nepadá. Musím ho však pochválit. Je to hráč, který má velkou formu. Oproti závěru loňské sezony. Vycítil, že Jany (Dominik Janošek) je pryč, takže musí, jak se říká, dospět. Uvědomuje si, že výkon celého týmu hodně stojí na něm. On nešetří krokem, má velký akční rádius. Do šancí se dostává. Až je začne proměňovat, tak je to hráč, který může dát deset gólů. Já mu přeji skvělou sezonu a doufám, že tomu tak bude.

Nepřekvapilo vás, že hrál Jablonec pasivně, i když dostal výhodu o jednoho muže na víc?

Nechtěl bych hodnotit výkon Jablonce. My jsme se snažili být i za této situace aktivní. Náš taktický plán zněl, aby Považanec a Kratochvíl nedostali prostor. Jsou to fotbalisté, kteří umějí hrát. Nevěděli jsme, jestli budou křídla pomáhat středu. Tak jsme tam chtěli mít ještě hráče na víc. Na vyloučení jsme museli zareagovat tím, že jsme šli do tří stoperů. Potřebovali jsme totiž mít zhuštěný střed, hlavně vápno. Prostě udělat vše pro to, abychom nedostali gól. Nakonec jsme to nějak zvládli.

Dvě červené jsou varováním

Dalo se pomýšlet i na tři body?

To musíte i v deseti. Hlavní je ale bránění. Čekali jsme, že by jedna šance na ohrožení brány soupeře mohla přijít a že ji proměníme. Nějaký náznak se objevil, nicméně velká příležitost se už neurodila.

Na druhou stranu střelecky se dlouhodobě trápíte.

Je pravda, že v součtu s baráží a generálkou jsme už čtyři zápasy doma nedali gól. Branky nestřílíme, přestože si šance vytváříme. Máme jich vysoký počet, ale zatím nám to tam nepadá. Chtělo by to nějakou šmudlu, abychom to odšpuntovali. Koncovku musíme jednoznačně zpřesnit.

Pozitivem může být, že oproti loňské sezoně inkasujete méně branek. Co vy na to?

Zlepšili jsme určitě defenzivu, co se týče bránění. Ve dvou zápasech jsme obdrželi gól jenom ze standardky. V tom trendu nízkého počtu branek v naší síti bychom chtěli pokračovat.

Táta Kinský poslal učit kluka do pole. Pardubický gólman zúročuje hru nohama

Kromě nuly v kolonce vstřelených gólů se na pardubickém účtu vyjímají dvě červené karty.

Žádný vstřelený gól doma a dvě vyloučení to opravdu není dobrá vizitka. Hlavně doma. V prvním utkání přišla červená někdy po sedmdesáti minutách hry, teď neuplynula ani půlhodina. Jestli se nepletu, tak podobně to měl vloni Jablonec. Neřekl bych ale, že v našich případech to pramenilo z nedisciplinovanosti. Spíše za to může nezkušenost. Máme mladý tým. Kluci ale mají před sebou velkou budoucnost. Tedy, když budou pracovat, tak jako doposud. Přesto jim říkám: Kluci fajn, ale už to zastavte. Pak nás to stojí body. Máte na to právo, ale musíte chyby minimalizovat. Věřím, že tyto dvě červené karty jsou pro ně dostatečným varováním.

Remíza s Jabloncem vypadá vzhledem k situaci na hřišti jako úspěch. Souhlasíte?

Hodně si toho bodu ceníme. Je to ligový bod. Neinkasovali jsme. Po dvou zápasech jsme mínus pět, což po domácích vystoupeních není určitě dobře. Ale tak to prostě je. Ty okolnosti takové byly. Pak to ale kluci odpracovali velice dobře. Dostali jsme skvělý trénink na téma Práce bez míče.

Může bod po takto poctivě odpracovaném zápase tým posílit?

Věřím, že ano. Už první zápas jsme odehráli velmi dobře. Bohužel jsme neproměnili úvodní šanci zápasu a přišel okamžitě trest. Ze standardní situace, na kterou se dá připravit. Proti Jablonci jsme také mohli vést 1:0. Když se kluci poučí z chyb a začneme střílet góly, tak přijdou i body. Tím jsem si jistý.