Vít Zavřel, sportovní ředitel FK Pardubice.Zdroj: Radek Klier

Do politiky vašeho klubu patří motto: Žádné drahé hráče. Proč?

Rádi pracujeme s mladými hráči, kteří se chtějí neustále zlepšovat. Starší, zkušení hráči upřednostňují velmi často zahraniční angažmá. Navíc, když bych jim nabídl, že v týdnu budete trénovat na Vinici, kde nemáme profesionální zázemí a zápasy hrát v Praze, tak právě toto pro ně není komfortní. Jsou zvyklí na jiný servis. S novým stadionem a velmi dobrým zázemím už budeme umět celkově nabídnout podstatně lepší podmínky. Hlavním smyslem ovšem naší práce od prvopočátku bylo dělat co nejlépe mládež a vybudovat na velké úrovni fotbalovou akademii.

V současné době máte hned dvě, takže vám vše vychází podle představ?

Ano. V práci s mládeží patříme k nejlepším v republice. Jednoznačně chceme mít v budoucnu co nejvíce svých odchovanců v A týmu. Myslím, že bude přicházet každým rokem doba, kdy nám v něm přistanou velmi zajímaví hráči z našich akademií. Tento úkol, který jsme se vytyčili v počátcích, se nám opravdu daří plnit.

Posouvat talenty do mužského áčka

Výchova dětí je ale obecně během na dlouhou trať. Jinými slovy, mezeru, než dorostou musíte zacelit levnějšími hráči zvenčí, co vy na to?

Jak už jsem řekl, rádi pracujeme s mladými talentovanými hráči. Je to vždy o práci a o trpělivosti. Kdo by řekl třeba před deseti lety, že budeme tam, kde nyní jsme a že se bude pro fotbal rekonstruovat Letní stadion. Důležitý je sportovní výsledek. Také je dobré, k tomu doplnění týmu, aby se občas povedl nějaký projekt, jako byl například Joel Kayamba. V tom bychom také chtěli pokračovat.

Vsadili jste na alternativu přivádět hráče, na které se nedostalo v jejich klubech. Za méně peněz ale logicky více práce s neurčitým výsledkem…

Přivádíme hráče, které známé z mládežnických reprezentací. Jsou to kluci, kteří mají obrovský předpoklad. Konec konců po ligových trávnicích dnes běhá hodně kluků, kteří začínali u nás v druhé lize s profesionálním fotbalem. Především ovšem chceme získávat hráče co nejvíce z našich akademií.

Věříte tedy v dobu, kdy nebudete tolik potřebovat služeb hráčů z jiných klubů?

Bylo by to splnění jednoho z mých přání. Budeme chtít posouvat naše talenty do mužského áčka. Dneska už jsme v první lize, takže to musí být opravdu velký talent, aby se v prvním týmu prosadil. Věřím, že služby hráčů z jiných klubů budeme potřebovat míň a míň. K tomu je ale zapotřebí hodně pečlivé a zodpovědné práce. Klademe obrovský důraz na skauting, a to už u dětí.

Jak vypadá takové lovení budoucích hvězdiček v praxi?

V mladších ročnících sledujeme děti v rámci okresu. U těch starších, žákovských kategoriích pak v rámci celého regionu. Pokud budeme dělat dobře skauting a každodenní práci v akademiích, tak třeba nastane doba, kdy se vystačíme z vlastních zdrojů.

Kouzelník Krejčí: Musíme se snažit dělat z neligových hráčů ligové

Zní to hezky, přesto není až hazard hrát nejvyšší soutěž s ligově nezkušenými hráči, jak pardubickými tak přespolními?

Mám-li být stoprocentně přesvědčený o posile do A týmu, tak by to musel být zkušený hráč ze Sparty, Slavie nebo Plzně. Hráč, který není ve svém klubu herně tolik vytížen, jak by si on nebo jeho agent představovali. Taková nabídka se sice občas objeví, ale ti hráči mají takové výplaty, které my neumíme převzít. Proto k nám nechodí, ale uvidíme, kde budeme v budoucnu.

Pěkně jste mi unikl z otázky, zda-li se nejedná až o hazard…

No hazard… Kde máte napsáno, že seženete zkušeného hráče, který má velkou výplatu, tak že nám pomůže. Řada z těch hráčů jdou, jak se říká, dokopat svoji fotbalovou kariéru. Už to u nich není o srdíčku a bojovnosti. Už to není o tom, že by na hřišti položili za Pardubice život. Spíše někdy někteří nastupují do zápasu s cílem nezranit se…

To, aby pak jeden vyletěl z kůže, viďte?

Pokud bychom hypoteticky přivedli do mančaftu tři, čtyři takové hráče a výsledky by se nedostavily, pak by byl člověk o to více zklamanější. Kdežto, pokud přivedeme talentované mladíky za méně peněz a ty výsledky nejsou, tak se to dá vcelku pochopit. Nespornou výhodou mladých hráčů je to, že se ještě mohou výkonnostně zvednout.

Nebudeme roztáčet finanční spirálu

Ekonomická taktika FK Pardubice už je proslulá. Nasazují si vaši konkurenti takové ceny, protože vědí, že jejich hráče nekoupíte?

Náš klub jde postupnými kroky kupředu a některé věci nás netrápí, jsme trpěliví. Nikdy jsme neuvažovali, že budeme kupovat drahého hráče a roztáčet finanční spirálu. To opravdu není naše cesta. Také je potřeba si uvědomit, že když zkušený hráč chce někam přestupovat, tak většinou preferuje zahraniční angažmá. Tam je to dané finanční stránkou. Dnes jsou například zajímavé výplaty i ve druhé polské lize. Starší zkušení hráči, kterým končí smlouva, neuvažují o tom jestli půjdou do Pardubic nebo do Hradce, ale spíše dostávají pod tlak své agenty, aby jim sehnali nějaké angažmá v cizině.

S nadsázkou řečeno, můžete si v FK Pardubice přivydělávat jako brusiči kamenů. Z obyčejného uděláte drahý… Nicméně ne pro sebe. Nepřipadá vám to jako sisyfovská práce?

Určitě z toho nemám dobrý pocit a samozřejmě jsem z toho smutný. Nicméně realita je taková, že se snažíme sehnat hráče, o kterých si myslíme, že by nám měli pomoct v té dané části sezony. Pokud se trefíme, tak ti kluci pravidelně nastupují a zároveň se výkonnostně zvedají. Pak vám logicky odejdou. Mateřský klub si je stáhne a začne je hned využívat pro sebe. Právě proto, se snažíme co nejlépe dělat mládež.

Situaci máte ztíženou ještě o jeden důležitý faktor. Nový hráč by měl zapadnout do týmu také charakterově. Ať už povahou nebo přístupem.

Informace o hráčích si zjišťujeme dopředu. Ještě dříve než vstoupíme do nějakých jednání s hráčem, jeho agentem i klubem. Využíváme poznatků například trenérů mládeže, kteří s nimi spolupracovali. Neopomínáme ani jejich zázemí a jak na sobě pracují i mimo hřiště. Snažíme se, abychom se při výběru nezmýlili a mám zato, že se nám to poměrně daří. Výběr je poměrně široký. Když se netrefíme do povahových vlastností, máme stále kam sáhnout.

Trochu to připomíná ruskou ruletu v tom, že jednou vám sázka na dotyčného vyjde, jako například v případě Kostky a podruhé ne, jako v případě Berana.

Všichni hráči, co jsme k nám angažovali, měli velký předpoklad. Neznamená to, že by nám Beran na podzim nepomohl. Michal je velmi talentovaný hráč. Nicméně vidím u něj jeden problém. Je brán jako mega hvězda ale přeskočil důležitou etapu ligového fotbalisty. Druhou ligu, a to je za mě špatně.

Proč myslíte?

Druhá liga je velmi náročná, soubojová a dají se v ní získat cenné zkušenosti. Hráč mě větší čas na práci s míčem než v první lize. Takový Míša Hlavatý hraje první ligu dobře, protože strávil dva roky v Sokolově a třetí druholigovou sezonu absolvoval u nás. Tím z něho vyrostl úspěšný ligový hráč. Beran měl zkrátka někde minimálně půl roku ve druhé lize strávit. Když jsme v létě řešili náhradu za Hlavatého, tak mě kolegové sportovní ředitelé utvrzovali v tom, že Beran bude lepší než Michal.

Kapitán Jeřábek: Člověk si vedle našich kluků připadá hned mladší

Jako hráč dvacítky i jednadvacítky nároďáku měl k tomu veškeré předpoklady, viďte?

Přesně tak. Naskakoval v lize i v Liberci. U nás mu to nesedlo. Nepřišel k nám ani úplně zdravý, což jeho působení hodně ovlivnilo. Pak jezdil na různá léčení mimo republiku. Předpoklady má obrovské, ale na podzim nám nepomohl tak, jak jsme od něj očekávali. Tak to prostě ve fotbale chodí. Co my víme, třeba za rok bude patřit k nadstandardním ligovým hráčům.

A kromě samotných klubů, ze kterých hráče získáváte, jsou ve hře jejich často nenasytní agenti. Jaká jsou jednání s nimi?

Teď jste udeřil hřebíček na hlavičku. Agenti, to je velice složitá záležitost. V naší republice jich máme asi sto. Na to, jak jsme malá země, tak pro mě se jedná o neuvěřitelné číslo. Jsou tady velké firmy jako Sportinvest, pan Paska či pan Nehoda. Tam je cítit, že agenti pracují pro hráče co nejlépe. A pak je tady větší skupina agentů, jejichž filozofií je to, aby hráč pomalu každou sezonu řešil nějaký transfer a oni z toho měli provize. Tito agenti nemyslí primárně na hráče ale na sebe. V tom vidím zlo našeho fotbalu.

Většinou se managementy klubů dožadují toho, aby byly na prvním místě výsledky. Dle toho vypadají i sestavy. Vaši hráči, ale teprve sbírají ligové ostruhy. Nedbáte snad tolik na tu sportovní stránku?

Pochopitelně, že i nás zajímají výsledky. Musíme jich ale dosahovat s méně zkušeným kádrem. V každém týdnu se snažíme postavit co nejlepší možnou sestavu na to dané utkání. Kluci jsou co nejlépe připravení. Hodně do toho promlouvá zdravotní stav. Teď máme nejen v republice covidovou nákazu, takže během týdne vám může kvůli pandemii odpadnout více hráčů. Vždycky z těch zdravých, kteří jsou použitelní do víkendových zápasů, se snaží trenéři dát do kupy tu nejsilnější jedenáctku.

Při doplnění týmu soupeři už nechtějí pomáhat

Po loňské průlomové sezoně jste si na sebe ušili bič. Sedmé místo bylo nejen nad plán ale možná i nad vaše síly. Tušil jste v té další „průšvih“?

Věděl jsem, že ta druhá sezona bude horší. Nicméně jsem si myslel, že to bude lepší, než co jsme na podzim předváděli. Na druhou stranu sedmnáct získaných bodů není nic kritického. Nutno podotknout, že jsme body spíše ubojovali, než že bychom někoho přehrávali, jako v premiérové sezoně, kdy jsme ty zápasy vyhrávali zaslouženě. Opakuji byly to vydřené a upracované body. O to hůře se nám získávaly.

Zbystřili i soupeři, co říkáte?

Každopádně. Byli jsme překvapením a loňskou štikou ligy, proto se na nás všichni soupeři daleko lépe připravili. Už nás nikdo nepodcenil. Navíc nám odešli tři klíčoví hráči, což se na nás zákonitě muselo projevit.

Vyděsili jste své protivníky a ti si začali raději od vás stahovat své hráče?

Nikdo nepočítal s tím, že Pardubice budou hrát do posledního kola o evropské poháry. Bylo logické, že týmy už z nás měly respekt. V létě, když jsme řešili doplnění týmu, bylo jasné, že nám nikdo už nebude pomáhat. Všechny jsme překvapili. A vězte, že je docela problém, když skončíte líp než tým, který vám půjčí hráče.

Pardubický "kmet" Černý navazuje na dědu, který ale hrál derby za Hradec

Nejenže stoupla prestiž FK Pardubice ale také požadavky některých hráčů. Proto jste se s nimi rozloučili, jako v případě Surzyna?

Surzyn, když podepisoval u nás smlouvu, chtěl výstupní klauzuli. Tak jsme na ní domluvili. Jenže výši té klauzule Jablonec uplatnil. Navíc Michal v tom viděl výhodu zahrát si v klubu, který se probojoval do evropských pohárů a že to bude posun v jeho kariéře. Když to řeknu na rovinu, už jsme mu neměli co nabídnout. Věděl, že má u nás silnou pozici, ale také možnost jít do klubu, který se před nějakými čtyřmi roky umísťoval pravidelně v první čtyřce. Nebylo to jen o financích, řešil hlavně sportovní stránku.

Jak to bylo v případě Ewerton, Hlavatý a nyní Chytil. Existovala možnost vykoupení?

Bohužel se jednalo o klasické hostování. Na hostování s opcí nám nikdo nepřistoupil. Těm hráčům se dařilo tak výrazně, že je nešlo u nás udržet. Co se týče Mojmíra Chytila, byl jsem nedávno na jednání v Olomouci. Oni si totiž vyčítali, že nám ho pustili do Pardubic. V průběhu podzimní části je provázela zranění útočníků a zbyl jim prakticky jediný. Nebyla šance ani jednoho z nich udržet.

Jaký je Vít Zavřel licitátor?

(rozesměje se) Za náš klub vyjednávám téměř každý den. Beru ho jako svoji firmu, i když nás tam je majitelů víc. Bojuji za něj. Snažím se, abychom dělali fotbal za slušné peníze s dobrou muzikou. Snažím se být dobrý licitátor.

Ke spokojenosti chybí pět bodů

Po podzimu figurujete na třinácté, tedy na břehu barážových vod. Není to až zázrak vzhledem k tomu, jak se soutěž vyvíjela a s jakým „materiálem“ v ní hrajete?

O zázraku bych nemluvil. Podle mého názoru jsme na podzim neměli úplně špatný kádr. První problém nastal, že jsme nezvládli úvodní zápas s Karvinou. Potom jsme měli zvítězit i v dalším domácím zápase se Zlínem. To jsou čtyři body, které chybějí nám a naopak tyto týmy by měli o bod méně. V těch utkání jsme byli lepší a zasloužili jsme si vyhrát. Mohli jsme zvrátit i domácí utkání s Libercem. První polovinu podzimní části jsme neměli herně špatnou, když jsme podali v mnoha zápasech dobré výkony. Prohrávali jsme spíše po individuální chybě některého z hráčů.

S kolika body byste tedy byl v tuto chvíli spokojen?

(vypálí) Se dvaadvaceti. Máme jich sedmnáct, ještě jsme nezmínili fakt, že jsme měli řadu dlouhodobě zraněných hráčů. Proto naše výkony ve druhé půlce podzimu nebyly úplně dobré. Ať to byl Tomáš Solil, pro nás dnes už klíčový hráč. Před tím Filip Čihák. To byly další skutečnosti, které se mimo těch odchodů projevily na našich výsledcích. Do toho někdo marodil s covidem, ale v tomto ohledu je v každém klubu situace stejná.

Pod vámi jsou týmy, které to tak nebudou chtít nechat. Jablonec i Teplice udělají vše pro záchranu, tedy i na hráčském trhu. Dá se tomu konkurovat?

My uděláme zrovna tak maximum, abychom se zachránili. Minimálně, aby nás Teplice s Karvinou nepřeskočily. Každopádně rádi bychom skončili nejhůř čtvrtí od konce. Potřebujeme se udržet, tam kde jsme. Chápeme, že Jablonec je velmi silný protivník a že pravděpodobně bude stoupat tabulkou. Takže se budeme snažit dostat pod sebe jiný klub.

Pardubičtí fotbalisté předběhli dobu. Po výhře na Bohemce už měli zlatou sobotu

Vyjedete ze zajetých kolejích a přivedete před jarem fanouškům nějakou velkou rybu?

Určitě nepřijdou žádná zatím zvučná jména, ale i tak věřím, že budeme mít kvalitnější kádr než v podzimní části. Chceme náš tým doplnit o řekněme pět nových hráčů, abychom zvýšili konkurenci. Někteří hráči, odešli, další třeba odejdou na hostování.

Pardubice již dlouho shánějí gólového útočníka. Když už se nějaký najde, tak hned odejde. Je to nejvíce nedostatkové zboží?

Nejen v Pardubicích! Pro mě je to trochu až nespravedlivé, útočníci jsou nejvíce na očích. U nich jsou nejvíce vidět statistiky. Někdo ale na ně musí pracovat. Je jasné, že gólový útočník dostane během krátké chvíle nabídku od větších silnějších klubu a časem odejde. Gólového útočníka neudrží ani Sparta.

Na podzim jste měli velké rezervy také ve fyzických parametrech. Zaostávali jste ve výšce i síle. Na tomhle jste chtěli při volbě nových hráčů zapracovat?

Lépe jste to trefit nemohl. Tyto požadavky jsme v klubu zmínili několikrát. Když jsme pak sledovali zápasy přímo z tribuny nebo na videu, tak jsme si řekli, že v tomto se musíme také posunout. Přivedli jsme proto do klubu několik hračů, kteří by nám pomohli tento hendikep eliminovat.

Myslíte si, že vaše fanoušky uklidnila neznámá jména jako Naná, Hranáč, Opluštil?

Ta jména nejsou tolik známá, ale ať je to Robin Hranáč, který měl na podzim stoprocentní minutáž ve slovenské lize a hrál výborně. Vyneslo ho to i ke dvěma startům v naší reprezentační jednadvacítce. Za mě je to posila. Naná je sice hráčem Motorletu, ale v něm byl jen proto, že přišel na rozkoukání do České republiky. Národností Američan ale jinak je z Ghany. Jedná se o velmi zajímavého ofenzivního hráče. Myslím si, že když bude zdravý, tak jsem přesvědčený, že nám může pomoct. Co se týče Opluštila. Ano, jde k nám ze třetí ligy, ale má odehráno mraky sezon v druhé lize. Proti nám hrál mockrát, ať už v dresu Viktorky Žižkov nebo Jihlavy. Má výbornou figuru, je to zkušený hráč v nejlepších letech, ale on je tu zatím na zkoušce.

Celkem jste zkoušeli více než deset nových tváří. Není to až moc?

Raději si vezmu čtyři kluky na zkoušku na jeden týden a z nich si jednoho vybereme, než že bychom řešili teď hned a natvrdo hráče. Hodnocení bych si nechal, až se rozeběhne jarní část.

Hrat první ligu na svém stadionu…

Jedna věc je být manažerem, druhá fanouškem, což jistě musíte být. Upřímně byl byste spokojen s posilami ze druhé či třetí ligy, kdyby vám je takto předhodil váš milovaný klub?

Chápu fanoušky, že nemusejí být spokojeni. Na druhou stranu, kdo znal Joela Kayambu, když jsme ho přivedli z Hlinska. Nikdo si z něj na zadek nespadl. Ewertona jsem objevil v souboji béček, když k nám přijela hrát Mladá Boleslav. Zaujal mě, oslovil jsem ho a vzali jsme si ho k nám na zkoušku. Nakonec zůstal a v FK Pardubice učinil obrovský progres. Kdo byl tenkrát nadšený z fanoušků, když jsme oznámili, že má být posilou absolutně bezejmenný hráč, kterého v Mladé Boleslavi ani nechtěli. Je to jen o tom do toho sáhnout a trefit se. Při těchto krocích si vždycky vzpomenu na slova Martina Haška.

Co povídal?

V době, kdy dělal ve Spartě prvního trenéra tak mi řekl: Hele, my si můžeme v české i slovenské lize vybrat, koho chceme. Nemáme finanční problém, ale ve finále se nám povede jeden ze čtyř. My jsme proti Spartě velmi malý klub s velmi omezeným rozpočtem. Takže my k nám žádná velká jména přivádět nebudeme. Nicméně dokážu si představit, že v budoucnu přijde Jirka Skalák, který bude chtít dohrát svůj fotbalový život a dva tři roky si ještě cvrkne v Pardubicích. Zkrátka, doufám v to, že bývalí Pardubáci se k nám budou vracet.

K tomu ale bude zapotřebí hrát dlouhodobě nejvyšší soutěž a především na svém stadionu. Je tou nejvyšší motivací, která by mohla přebít nezkušenosti, právě nový fotbalový stánek?

Vždycky, když chtěl někdo odcházet z Pardubic, tak jsem jim řekl: Počkej si tady na nový stadion, pak tady budeme dělat velký fotbal se vším všudy. S lidmi z vedení jsme si zadali dva cíle. Prvním byl, aby se v Pardubicích hrála první liga a druhým, který s tím souvisí, zrekonstruovaný stadion. Obojí se povedlo. Teď napneme veškeré síly, abychom nejvyšší soutěž v Pardubicích udrželi.

Je tu důležité i proto, aby vám neutíkali talentovaní hráči?

Ano. Je to nejvíc co může být a také velká prestiž pro klub. Myslím si, že si to za naši práci zasloužíme. Ano, děláme to hlavně pro naše mládežníky, aby viděli to sluníčko na konci tunelu. Tak, aby měli společný cíl: Hrát za Pardubice první ligu na domácím stadionu. Pokud někdo Pardubice dlouhodobě výkonnostně přeroste, tak přestoupí do většího klubu, což je poté dobrá vizitka pro klub.

Trenér Krejčí nesnese flákače: Kašleš na fotbal, sbal si kufry!

Zákonitě odejde a už jsme znovu u toho vybrušování kamenů…

To je pravda, ale za to budeme rádi. Když uděláme nějaký velký přestup a bude to finančně zajímavé pro klub. Kluci pak budou odcházet do lepších a bohatších klubů. A pak je zase hezká pohádka, že na dohrání své kariéry se mohou vrátit. Přesně takový koloběh bych si přál.

Stadion ještě nestojí, mládežníci vám ještě nedorostli pro první ligu. Nepředběhli jste trochu dobu?

To jsou věci, které se nenaplánují. Je hodně pravděpodobné, že kdybychom nepostoupili do první ligu, taky by se termín rekonstrukce stadionu mohl oddalovat. Šli jsme do obrovského rizika, že do roka se musí začít stavět. V opačném případě by nás čekala třímilionová pokuta a automatický sešup. Tudíž ze sedmého místa v nejvyšší soutěži bychom spadli do druhé ligy a ještě finančně krváceli. K tomu bychom přišli o peníze za televizní práva.

A k těm mládežníkům?

Hráči z akademie nebudou hned zralí pro první ligu. Máme projekt ten, že chceme, aby nejlepší kluci z U19 na jaře hráli za béčko třetí ligu. To znamená, že o půl roku dopředu se budou seznamovat s dospělým fotbalem. Pokud by tam někdo vynikal, může jít do letní přípravy s A týmem. Dovedu si představit, že některý z talentovaných kluků béčko přeskočí a do prvního týmu půjde rovnou.

Navíc první liga se za žádných okolností neodmítá, souhlasíte?

Naprosto. Obzvlášť po jednapadesáti letech. Riskli jsme to a vyšlo to. Druhá věc bylo to, že jsme věděli, že by to mohlo ovlivnit mysl i našich zastupitelů. Chtěli jsme jim dokázat, že máme na to první ligu hrát.

Podařilo se udržet partnery

Celá česká společnost se již dva roky zmítá v covidové pandemii. Jak je těžké shánět finance pro prvoligový celek?

Samozřejmě je to těžké, protože bez diváků se nevybírá vstupné. Navíc jsme byli nuceni chodit na pravidelné PCR testování. To nás stálo také velké peníze, se kterými jsme nepočítali a logicky je neměli zahrnuty v rozpočtu. Mělo to velký vliv na náš rozpočet. V první sezoně prvoligové sezoně nám pomohla LFA. Dostali jsme nějakou zpětnou vazbu formou dotace, takže jsme finančně trochu ztrátu dohnali.

A co v té letošní?

Už žádná dotace nebude. Snažíme se tak hledat peníze někde jinde. Ať už v úsporách nebo získáním nových partnerů. V době covidu je to ale těžké. Nedělá se nám to úplně dobře, ale vždycky jsme byli finančně stabilizovaný klub. Každou sezonu jsme měli vyrovnaný rozpočet. Ne vždycky a všechno se dá finančně odhadnout, ale snažíme se nastavit nějaké mantinely, abychom neměli finanční problémy.

Poznamenala nějak ekonomicky covidová doba klub? Právě v tomto období jste se po iks letech probojovali do nejvyšší soutěže. Je to o to náročnější?

Určitě ano. Nicméně kdybychom hráli první ligu v Pardubicích, tak by to byla přímo finanční tragédie, protože jsem přesvědčený o tom, že bychom v té první sezoně vyprodávali stadion. Kdyby stadion při kapacitě 5000 diváků býval stál dřív, tak bychom přicházeli o obrovské peníze na vstupném. Tím, že hrajeme v azylu na Bohemce, je pochopitelně návštěvnost daleko menší, než kdybychom hráli v Pardubicích. A kdybychom hráli druhou ligu, tak by byla návštěvnost vždycky menší. Chodilo by mezi 600 a 900 diváky.

Krejčí: Odhadovat můžu stavbu garáže, ale ne bodový zisk

Slyšeli sponzoři na to, že FK Pardubice se stal prvoligovým celkem a posléze na to, že v tuzemské konkurenci obsadil vynikající sedmé místo?

Doba je celkově těžká. Tuto oblast má u nás na starost předseda představenstva pan Pitter a tomu se podařilo udržet naše partnery i v této těžké době. Jakmile jsme postoupili do první ligy, tak se nám povedlo u většiny sponzorů docílit navýšení finančních prostředků. V tomhle směru udělal velký kus práce. Je povzbuzující, že až na jednoho partnera nás žádný sponzor neopustil. Ale v tomto případě se jednalo o jiný vliv než covid.

V Pardubicích a okolí, potažmo ve východních Čechách je sportu i toho ligového přehršle. Jak se bojuje o sponzory?

Není to jednoduché. V této těžké době bychom chtěli a potřebovali více partnerů. Logicky je tam protiváha, že některým firmám se také nedaří, jak by mělo. Je velmi těžké získat nového sponzora.

Silným hráčem na tomto poli je magnát Petr Dědek. Naznačil, že by rád vstoupil do hradeckého fotbalu. Už se vyrojily spekulace, že chce udělat jedničku ve východních Čechách z hokeje v Pardubicích a fotbalu z Hradce. Co vy na to?

Tohle je spíše otázka pro hradecký fotbalový klub a také město. Můj názor je takový, jestli mám dělat jednu věc co nejlépe, tak bych neměl sedět na dvou židlích. Navíc mezi Pardubicemi a Hradcem je velká rivalita. Dělat v jednom městě fotbal a ve druhém hokej, tak to mi nedává logiku. Je to ale věc názoru. Tím, že já jsem zarytý Pardubák, tak se na to dívám jinak než pan Dědek.

Jaký je tedy váš pohled?

Když jsem šel dělat fotbal s kamarády, tak jsme si řekli, že bychom rádi jednu propojili fanoušky. Aby měli rádi jak fotbal, tak hokej. V tom avizovaném spojení to absolutně nehrozí. Nedovedu si to dost dobře představit. V našem klubu zastávám více funkcí a vím, co to znamená řídit klub a snažit se dělat tu práci dobře. Proto mi to připadá nevhodné.

Čistě teoreticky, připustili byste do názvu klubu jméno nějakého sponzora?

Toto rozhodnutí by nebylo jen na mně ale na všech akcionářích. Záleželo by no tom, o jakého by se jednalo partnera a v jaké podniká oblasti. A hlavně o jakých penězích by naše spolupráce byla. Je to velký otazník.

Ptám se pro to, že ve fotbalových kruzích na nejvyšší úrovni se to dělá zřídkakdy. Proč tomu tak podle vás je, vždyť hokejové či basketbalové kluby mění názvy na počkání…

Jednoznačně bych vypíchl slovo tradice. Pro kluby a fanoušky to je srdeční záležitost. Také proto, že fotbal je v České republice historicky takto zakořeněný.