Zjevil se zčistajasna v Pardubicích. Těsně před startem jarní části. Rumunský gólman Florin Nita dovedl svůj tým, ve kterém hostoval ze Sparty, k záchraně v první lize. Fanoušci si přáli jeho pokračovaní a vedení mu předložilo smlouvu, která převyšuje obvyklé klubové možnosti. Přesto se rodák z Bukurešti rozhodl pro odchod. Ke svým sedmnácti startům v pardubických barvách tak už žádný nepřidá. Dres s jeho jmenovkou patří do muzea.

Florin Nita v příští sezoně už pardubický dres oblékat nebude. | Foto: David Haan

„Florina jsme chtěli udržet, tak jsme podnikli nějaké kroky. Nabídli jsme mu nadstandardní podmínky. Nakonec jsme se nedohodli a on odchází. Zaslouží si poděkovaní za svůj přístup v našem týmu. Hodně nám pomohl,“ nešetří superlativy Vít Zavřel, sportovní ředitel FK Pardubice.

Po návratu Jakuba Markoviče do pražské Slavie, která ho obratem poslala do ostravského Baníku, zůstává post gólmanské jedničky v Pardubicích volný. Zaplní uvolněné místo reprezentant do jednadvaceti let Antonín Kinský, který rovněž patří pražské Slavii?

„Je v našem hledáčku, ale ještě není nic jistého. Nic podepsaného,“ vysvětluje situaci Zavřel.