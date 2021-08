První poločas nabídl celkem tři branky, všechny po rohových kopech. Už v 8. minutě Pardubičtí nedokázali reagovat na překvapivou rozehrávku Chvátala do pokutového území, kde zakončil volný Michal Vepřek.

Hosté odpověděli ve 20. minutě, kdy po rohu Čelůstky prodloužil Čihák na zadní tyč, kde míč uklidil do sítě Martin Toml. Východočechy gól povzbudil a dostali se i herně nahoru. Jenže ještě před přestávkou opět po rohu Chvátala překonal Pavel Zifčák hlavou brankáře Letáčka.

"Náš problém byl hned v úvodu utkání. Sigma na nás vletěla, nedostali jsme se do hry. Do osmé minuty tam bylo dost rohů, z jednoho jsme zbytečně inkasovali. Dělali jsme chyby, dostávali jsme se pod tlak. Potom se to srovnalo, ale v závěru jsme inkasovali zase ze standardky. To byla největší bolest," řekl po utkání Jaroslav Novotný, trenér Pardubic.

Krátce po přestávce Letáček vyrazil střelu Zifčáka, o něco později ovšem Chvátal našel Martina Hálu, jenž si před pardubickým gólmanem poradil a zvýšil na 3:1. Olomoucký bek Juraj Chvátal asistoval u všech gólů Sigmy.

Na straně Pardubic pak po Jeřábkově tečované přihrávce zakončil Tischler jen do tyče. Snížení přišlo až v 77. minutě, kdy Tomáš Solil po individuální akci zakončil přesnou střelou.

Další gól domácího týmu pak neplatil kvůli ofsajdu, ale Pardubičtí už vyrovnat nedokázali. Po remíze v úvodním kole tentokrát nebodovali. "Samozřejmě jsme udělali chyby, po kterých jsme dostali góly. Scházelo i trochu štěstí, když Emil Tischler dával ve skluzu tyčku. Bylo to vyrovnané utkání, ze kterého jsme bod mohli mít. Něco tomu chybělo," prohlásil kouč Novotný.

Olomouc získala první vítězství v tomto ročníku. "Měli jsme štěstí, že jsme první poločas zvládli díky dvěma standardním situacím. Sehráli jsme je opravdu dobře. Za to chválím i mého kolegu Milana Kerbra, který nám s rohy pomáhá. Ve druhé půli jsme se zlepšili. Byla tam znát změna rozestavení, klidně jsme mohli přidat i další branky," uvedl olomoucký trenér Václav Jílek.

Olomouc - Pardubice 3:2

Fakta – branky: 8. Vepřek, 45. Zifčák, 52. Hála – 20. Toml, 77. Solil. Rozhodčí: Klíma – Antoníček, Dresler. ŽK: Beran, Cadu. Diváků: 2465. Poločas: 2:1.

SK Sigma Olomouc: Macík – Chvátal, Hubník, Beneš, Vepřek (82. Zmrzlý) – Breite, Sedlák – Zifčák (69. Matoušek), Daněk (46. Vaněček), Hála (76. Zahradníček) – Růsek (75. Poulolo).

FK Pardubice: Letáček – Cadu, Čihák, Toml, T. Čelůstka – Jeřábek (69. Šimek) – Tischler (87. Lupač), Beran, Solil, Kostka (62. Huf) – P. Černý (69. Dufek).