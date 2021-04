Úvodním duelem 26. kola je totiž zápas Pardubice – Bohemians. Prvoligový duel začíná v 18.15 hodin a vysílá ho živě kanál ČT Sport.

Pardubičtí už jsou na zápasy v Praze zvyklí, v pátek bude ovšem řada věcí jinak. Domácí tým využije šatnu hostů. Tak se oba kluby dohodly už před sezonou.

„Půjdeme do jiné šatny, než v Ďolíčku obvykle chodíme. A taky budeme na střídačce, která obvykle patří hostům,“ potvrdil Radek Klier, PR manažer pardubického klubu.

Organizační věci náleží Východočechům, ale ze své kabiny se logicky Bohemians stěhovat nebudou. Zajímavý by byl zápas pro diváky, pokud by mohli na tribuny.

„Vše bylo domluvené. Pokud by mohli přijít diváci, tak by sektor na stání za brankou patřil fanouškům Bohemky. Na to samozřejmě nedojde,“ doplnil Klier.

Zápasy se hrají stále bez fanoušků na tribunách. Tak tomu bylo již v předchozím duelu obou týmů. V Ďolíčku se hrálo v prosinci 1:1, když za Pardubice vyrovnal útočník David Huf.

„Čekám i podle předchozích vzájemných zápasů soubojové utkání. Musíme vyhrávat souboje a být koncentrovaní na každý míč,“ řekl pardubický záložník Tomáš Solil, který si před týdnem odpykal trest za čtyři žluté karty.

Zápas Pardubic v Olomouci tak sledoval jen na dálku. „Byl jsem trochu nervózní, když jsme dali gól na 1:0 a Olomouc pak měla nějaké náznaky šancí. Přežili jsme to. Jsem rád, že to kluci zvládli,“ dodal Solil, jenž se může vrátit do sestavy.

Pardubičtí přivezli tři body z Hané. Bohemians hráli na svém stadionu s Jabloncem bez branek. A taky přišli o zraněné Davida Bartka a kapitána Josefa Jindřiška.

„Mají vysoké útočníky, kteří dokážou dát gól,“ upozorňuje Solil na možnou hrozbu ze strany pražského týmu. Nejlepším střelcem Bohemians je se čtyřmi zásahy Matěj Pulkrab.

Fotbalisté Pardubic jsou před zápasem na sedmé pozici, jejich soupeř má na jedenáctém místě o pět bodů méně.

„Věřím, že si vytvoříme nějaké šance a budeme v utkání úspěšní,“ dodal Solil před dalším vystoupením Pardubic v nejvyšší soutěži.