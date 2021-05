Čtyřiadvacetiletý Ewerton už si v tomto ročníku FORTUNA:LIGY připsal 23 startů, ale na gólové zásahy čekal právě až do dubna. „Poslední dobou je Ewerton produktivní, i když třeba v duelu se Spartou se přimotal i k prvnímu inkasovanému gólu. Celkově jsme s ním spokojení, zlepšil se i v té defenzívě,“ říká k posledním výkonům pardubický trenér Jiří Krejčí.

Právě tři trefy během tohoto měsíce brazilského hráče hodně nakoply. „Je vidět, že ho to určitě povzbudilo. Potřeboval už taky dát gól, to se projeví na každém,“ dodal Krejčí.

PŘÍMÉ KOPY I PENALTY

Paixao da Silva EWERTON a Carlos Eduardo Lopes Cruz CADU. Dvojice z Jižní Ameriky je součástí pardubického týmu už více než rok. Právě i o necelý rok mladší Cadu přidal v dubnu povedené zápasy. Taky skóroval třikrát.

„Cadu podal ve Zlíně parádní výkon. Proti Spartě sice nezachytil začátek, měli jsme tam na pravé straně problémy, ale celkově jde taky nahoru,“ uvedl Krejčí.

Cadu si navíc věří i na penalty. V duelu se Spartou přišel za kapitánem Janem Jeřábkem, že ji promění. „Na penaltu jsem se ani nedíval, viděl jsem ji až ze záznamu. Proměnil to s přehledem,“ přiznal trenér s tím, že u pokutového kopu byl celkem nervózní.

„I Jeřáb mu věřil. Přece nebudu volat na Cadua, že to nepůjde kopat,“ usmál se kouč Krejčí. Stejně Cadu nezaváhal ani ve Zlíně.

Ewerton si zase rád vezme míč, když je k dispozici standardní situace z větší vzdálenosti. V utkání proti Slovácku z toho byl jeden z nejhezčích gólů v sezoně.

Po tréninku přímé kopy piluje. „Pokud chce někdo kopat trestňáky, tak je musí trénovat,“ říká hráčům i trenér.

Brazilci vyniknou svou kreativitou i prací s míčem. Trenéři musí připomínat především defenzivní úkoly.

„Ewerton s tím měl po svém příchodu velké problémy. Není to ještě perfektní, ale určitě se posunul. Říkáme i zkušenějším hráčům, aby ho na to na hřišti upozorňovali,“ prozradil trenér Pardubic.

Cadu má podle něj lepší návyky. Navíc nyní nejčastěji hraje v obraně. „Taky se stane, že hraje krajního obránce a je na hrotu. I to po něm ale někdy chceme. Oba mají trochu něco jiného než naši hráči. V tom je to zajímavé, ani je nechceme brzdit. Když se vše skloubí, tak je to jen dobře,“ dodal Krejčí.

Dobrým tahem klubu bylo, když se začátkem roku 2020 k týmu připojil i Cadu. Oba Brazilci si vzájemně pomáhají. „Když třeba byl jeden v sestavě a druhý seděl, tak si vzájemně fandili. Nezávidí si, to je vidět i na hřišti. Když jeden dá gól, tak z toho mají oba radost. U Brazilců je lepší, když jsou dva. Hodně drží při sobě,“ všiml si Krejčí.

JEDNÁNÍ ZAHÁJENA

Cadu má v Pardubicích víceletý kontrakt, Ewerton na východě Čech hostuje z Mladé Boleslavi. Klub má zájem, aby v červenobílém dresu pokračoval i on.

„Jednáme o tom. Na poradě kolegům nastíním požadavky Mladé Boleslavi i agenta. Byli bychom rádi, kdyby Ewerton v Pardubicích pokračoval. Uvidíme, jestli dojde k dohodě,“ uvedl Vít Zavřel, sportovní ředitel FK Pardubice.

I podle něj panuje v současné době s brazilským duem spokojenost. „Něco takového jsme čekali, teď je radost se na ně dívat. Jsou v Evropě, aby se tady po fotbalové stránce zviditelnili. Vzájemně si pomáháme,“ řekl ještě Zavřel.