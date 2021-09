Po půl roce zpět v nejvyšší soutěži? Fotbalové Pardubice chystají návrat brankáře Marka Boháče na prvoligovou scénu. Dvaatřicetiletý gólman přitom nechytal ve FORTUNA:LIZE od březnového utkání v Opavě, v němž se zranil.

„V tréninkové části jsou všichni brankáři v zápřahu delší dobu. Tu zápasovou zátěž jsme nechali na Márovi, už je dostatečně starý na to, aby věděl, co tělo vydrží,“ řekl Martin Shejbal, sportovní manažer FK Pardubice a zároveň trenér brankářů.

Původní prognóza ihned po utkání v Opavě naznačovala, že půjde v případě Boháče o ještě delší pauzu. Nepotvrdila se, přesto gólman absolvoval operační zákrok s poraněným kolenem.

„Zranění bylo takové zrádné. Ve hře byla složitější operace, ale pak se zvolila druhá varianta. Naštěstí to dopadlo dobře, ale zabralo to více času, než jsme všichni předpokládali,“ dodal Shejbal.

Po pečlivé rekonvalescenci a důsledném tréninku už Boháč stihl dva zápasy. Nejprve byl u výhry pardubické rezervy v utkání ČFL proti Hradci Králové (4:1) a v tomto týdnu chytal za A tým pohárový duel v Jihlavě (0:2).

„Šlo se samozřejmě postupně. Odchytal zápas za béčko, který zvládl. Chytal pohár v Jihlavě, to jsme sice výsledkově nezvládli, ale za góly nemohl. Je tam možná drobnější deficit v pohybu, který vidím, ale na druhou stranu má výhodu v obrovské zkušenosti,“ poznamenal Shejbal.

Po utkání v Jihlavě s Boháčem celou situaci rozebral. Další krok je na spadnutí. Blíží se prvoligový zápas. „Po zápase v Jihlavě mě zajímalo, jak se Marek cítí hlavně zdravotně. Do situace, v jaké nyní jsme, se Mára hodí,“ řekl Martin Shejbal.

Předchozí zápasy tohoto ročníku si rozdělili další dva brankáři – Jakub Markovič chytal šestkrát, dva duely má odchytané Jiří Letáček. „Na mladé kluky, kteří stáli v bráně, bych nic neházel. Bohužel se to potkalo s takovou neformou týmu, defenzíva nám celkově nešlapala. Trochu se s tím svezli, ale vůbec bych je nezatracoval. Letáček i Markovič už nějaké zápasy zvládli,“ vysvětluje pardubický sportovní manažer.

Shejbalovi se nyní po zapojení Boháče nabízí další možnost pro obsazení gólmanského postu. Už dnes od 16 hodin je v Ďolíčku na programu duel s Plzní. Třinácté Pardubice nastoupí proti vedoucí Viktorii.

„Začátek soutěže jsme nezachytili tak, jak bychom si představovali. Nepanikaříme, ale právě Markovy zkušenosti se budou hodit,“ doplnil Shejbal na adresu Boháče, který v předchozím ročníku zapsal dvaadvacet startů a sedm vychytaných nul.

Plzeň je v současné době na rozdílné vlně než Pardubice. Západočeši vyhráli sedm z osmi prvoligových zápasů této sezony. I v minulé sezoně si ovšem Pardubičtí dokázali v Ďolíčku poradit s celou řadou favoritů, právě Plzeň tam na jaře přehráli 3:0.

„Plzni se daří. Trenér Bílek už do hráčů dostal svou vizi fotbalu, teď jim to funguje,“ přidal svůj pohled kapitán Jan Jeřábek. Sám si dobře uvědomuje, že jeho tým potřebuje sehrát zápas s pozitivním průběhem. „Když to úplně nelepí, tak hodně kazíme a nedokážeme zachovat chladnou hlavu ve finální fázi. Potřebujeme dostat do nohy pohodu,“ uvedl Jeřábek.

„Když nás čeká Plzeň a je navíc první, tak to je vždy motivace. V této situaci nám los může pomoci, abychom se od skoro dna, kde jsme, odrazili,“ domnívá se Shejbal.