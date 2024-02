Třinácté místo? Absolutně nevyhovující! Pardubičtí fotbalisté se v posledních dvou sezonách propadli do skupiny o záchranu. Tento scénář už nechtějí do třetice zopakovat. První krok do lepších poměrů v tabulce mohou jeho „vlčáci“ učinit už dnes, kdy se představí na půdě favorizovaného Slovácka. Nejedou tam však se staženým ohonem. K optimismu je opravňují podzimní výkony venku i vydařená zimní přípravena podpořená skalpy severských týmů.

Trenér Kováč hodnotí nepovedené utkání se Slováckem. | Video: Deník/Zdeněk Zamastil

FORTUNA:LIGA - 20. kolo: 1. FC Slovácko (4. místo, 25 bodů, 27:19) - FK Pardubice (13. místo, 16 bodů, 15:25). Dnes 15.00, městský stadion Miroslava Valenty, Uherské Hradiště Rozhodčí: Volek – Hájek, Žurovec. První zápas: 1:0 (venku).

Jarní část sezony 2023/2024 zahajují pardubičtí fotbalisté v Uherském Hradišti. Přesně v tomto městě se nachází domovský stadion týmu 1.FC Slovácko. Podzimní část naznačila, že Pardubice už se při venkovních výjezdech nemusí bát téměř nikoho. Navíc mají v zádech velice vydařenou přípravu.

„Jasně příprava byla fajn, ale teprve až liga nám ukáže, jak na to jsme. Ta nás vysvlékne (smích). Ne vážně. Uvidí se, čeho jsme schopni v ostré soutěži. Na Slovácko jedeme hlavně pro body. Rozhodně ne jako ustrašený manšaft, který se někde krčí. Jsme si vědomi, že figurujeme na třinácté příčce. Cestovat tam ale s nějakým strachem, to by bylo první, co by nás zabilo. Víme, co můžeme od soupeře čekat, ale také my máme svoji sílu. Jedeme tam určitě bodovat,“ opakuje pardubický sportovní manažer Martin Shejbal.

Jeho optimismus může být na místě, protože venku to FK Pardubice v letošní sezoně, až nezvykle, jde.

„Možná je to proto, že se nám nepovedlo získat body v domácích zápasech ze začátku sezony. Pak se do naší vkrádala nervozita a velká zodpovědnost vůči fanouškům,“ podává svůj pohled.

Se Svěďou se nešpičkují

A proto na jaře musí jeho svěřenci před pardubickým publikem přidat. Notně přidat. Čím to bylo, že ve CFIG Areně poztráceli na podzim tolik bodů?

Určitě nějakými obměnami v kádru v letní přestávce. Znovu jsme si zvykali na nové hráče. Postupem času jsme přešli i na nový styl, který nám docela sedí. Takže si myslím, že je to jen o čase. I trenér Pavel Vrba potřeboval Plzni čas na to, aby z ní udělal tým konkurenceschopný v Lize mistrů. Nemluvím o tom, že budeme hrát Ligu mistrů. Ale teď jsme měli čas. Dobře jsme pracovali, k čemuž přispělo i soustředění ve Španělsku. Obecně celá příprava, která byla velmi kvalitní. Pořád se nějakým způsobem posouváme,“ míní Shejbal.

Zdá se, že Pardubice nechtějí nic podcenit. Na Slovácko vyrazili o den dříve, což při cestách ven nebývalo zvykem….

„Tenhle půlrok bereme jako extrémně důležitý. Uděláme všechno pro to, abychom si mohli na konci sezony s čistým svědomím říct: Udělali jsme maximum, abychom v té lize zůstali. Takže proto jsme zvolili odjezd o den dříve,“ objasňuje změnu rovněž trenér brankářů v áčku.

Nejen pro něj má utkání speciální příchuť. Tým Slovácka totiž vede jeho dlouholetý kamarád Martin Svědík. Jestlipak se mezi sebou pánové hecují?

„Se Svěďou máme dlouhodobě tradici, že si před vzájemnými zápasy nepíšeme, ani nevoláme. Oba dva jsme tací, že nám strašně záleží na výsledku našeho týmu. Nechceme se špičkovat, ani se tak neděje. My si pak v klidu zavoláme po zápase, ať dopadne jakkoliv. Známe se navzájem, mám na mysli Pardubice a Slovácko. Vidím, jakou odvádí Slovácku práci. Zasloužil by si, aby mu tam postavili sochu. Málokdo v republice tipoval, že se Slovácko takto dlouhou udrží na výsluní. To, že se povedla jedna sezona, se stát může, ale on ho drží v popředí dlouhodobě. I s tím věkovým průměrem hráčů, když patří nejstarším v lize. Je to obdivuhodné, ale my tam jedeme vyhrát,“ říká s plnou vážností Martin Shejbal.