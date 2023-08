(usměje se) No jsme opravdu velmi nezkušená obranná čtyřka. Stopeři jsou velmi mladí. Všechno se postupně zajíždí, zvykáme si na sebe. Máme odehráno teprve pět zápasů. Doufám, že to co nejdříve nakopneme a pak to pojede (mrkne).

Vedle sebe máte asi nejmladší stoperské duo v Evropě a záložníka předělávaného na beka. To asi není úplně výhra, co vy na to?

Musím samozřejmě více mluvit na ty kluky, co nejsou tolik zkušení. Na druhou stranu takovéto řízení rovněž já teprve dostávám pod kůži. Je to pro mě něco nového, ale snažím se klukům co nejvíce pomáhat.

Doufám, že dobře (úsměv). Ne vážně. Do týmu jsem zapadl okamžitě. Také proto, že mě rychle přijala kabina. Všechno si to sedlo, akorát mě trápí ty výsledky. Věřím ale, že to zlepšíme a zase urveme nějaké tři body.

„Je k vzteku. Když každý týden slyšíme, jak hrajeme dobře a stejně prohrajeme. K tomu říkám: Raději budeme hrát horší fotbal a vyhrajeme 1:0. Právě jediného vítězství jsme dosáhli proti Karviné, kdy jsme rozhodně nebyli lepším týmem. Hra se nám tolik nedařila, ale urvali jsme to bojovností. Což bylo nejdůležitější. Kdyby to bylo takhle v dalších zápasech, tak se rozhodně nebudeme zlobit,“ říká Surzyn před domácím utkáním se Slováckem pro Deník.

Navenek působíte jako klidný a tichý člověk. Umíte zařvat na spoluhráče?

Samozřejmě. Vím, že na veřejnosti působím jako tichý člověk, když je ale potřeba, tak umím zařvat. Na hřišti, v kabině i v soukromí (směje se).

Tischler po dvou letech ukončil střeleckou hladovku a ještě splnil sen sekretáři

Před sezonou jste si přál být více herně vytížen než v Jablonci. Uplynulo pět kol a na vašem kontě se vyjímá plný počet minut. Takhle jste si to představoval?

Ano, přesně takto jsem si to představoval (úsměv). Šel jsem do Pardubic s přáním, abych odehrál co nejvíce minut. Samozřejmě s plnou minutáží jsem maximálně spokojený, i když výsledky nejsou takové, jaké jsem si přál. Doufám, že se to zlepší.

Jdete z extrému do extrému. Po působení v Jablonci, kde jste dával průměru kolem padesáti minut „tankujete“ pro zápasy plnou nádrž. Dá se až říct, že o místo v sestavě ani nemusíte bojovat a nesvádí to k uspokojení?

Pozor: není to tak, že mám předplacené místo. Na každém tréninku o něj všichni musíme bojovat. Na mém postu může hrát například Marek Icha. Takže nemohu nic vypustit.

Těšil jste se také na atmosféru na novém stadionu. Ta je ale o dost komornější než na jaře. Čím si to vysvětlujete?

(zamyslí se) Diváci sice chodí, ale nejsou tolik slyšet. Dorazí jich tři tisíce, není to však poznat. Furt je ale lepší, než když jich přijde jenom tisícovka.

Michal Surzyn (s číslem 23) na Letné proti Spartě Praha.Zdroj: David Haan

Středem. Kraje jsou obsazené

Po pěti kolech jste získali čtyři body. Jistě, je to lepší než drátem do oka. Nicméně, proč jich nemáte více?

V prvních třech kolech nás hodně trápila koncovka. Vypracovali jsme si hodně šancí, ale nedařilo se nám je proměňovat. Trochu se to zlepšilo doma proti Karviné. Zato v Liberci jsme si vytvořili prakticky jen jednu. A na druhou stranu dostáváme strašně laciné góly. Chyby se nám vždycky vymstí. Na tom je potřeba zapracovat.

Nabírají Pardubice už manko, nebo jste zatím ještě v pohodě, když se díváte na tabulku?

Na tabulku se moc nedívám. Jasně, vím jak na tom jsme my i ostatní týmy. Nehovořil bych o manku. Teď je pro nás klíčový zápas se Slováckem i následující utkání v Teplicích. Po nich následuje reprezentační pauza. Rádi bychom z nich vytěžili čtyři body.

Připojit se k silnému středu tabulky můžete už v sobotu. Co na Slovácko vymyslet?

Nic světoborného. Hrát poctivě odzadu a nedostávat hloupé góly. Jako naposledy v Liberci. Poučit se z chyb vzadu a cpát se více do koncovky tak, abychom byli více nebezpečnější. Vepředu je to furt takové jalové. Musíme více hrnout míče do brány.

Už jste to nakousl. Nesmíte hlavně páchat podobná harakiri, jako v první čtvrthodině v Liberci, kdy se třikrát dostali útočníci za vaší obranu. Čím to?

Vstup do utkání se nám vůbec nepovedl. Nějakých dvacet minut jsme byli všude pozdě. Nic nám nevycházelo, Liberec klidně mohl dát tři, čtyři góly a bylo po zápase. Musíme se z toho poučit a do zápasu se Slováckem vstoupit aktivněji. Hrajeme doma, nechceme přepustit iniciativu na kopačky soupeře.

Pardubičtí berou jen výhru. Bodů už jsme doma rozdali dost, říká Mikula

Praktikujete moderní fotbal po celém hřišti. Při útočení stojí obránci na středové lajně a pak nestačí odcouvat. Nehrajete až příliš na riziko?

Trenér po nás chce, abychom hráli hodně vysoko. Abychom odskakovali, když vidíme, že se protihráč chystá ke kopu. To v Liberci vůbec nebylo. Stáli jsme a koukali, jak za nás létají balony.

Obrana je hodně na paškálu. Nicméně útočníci vám situaci moc neulehčují. Pak je každá chyba, po které následuje gól vidět dvojnásobně. Nezvyšuje se na zadní řadu tlak?

Je stejné, když my dostaneme gól a útočník ho nedá. Dá se pokaždé hovořit o chybě. Tlak je na všechny. Obránci jsme tam od toho, abychom nedostávali góly. Útočníci, aby je dávali. Momentálně nám nevychází ani jedno (hořký smích), ale snad se to zlepší.

Nemáte chuť někdy vzít odpovědnost na sebe, či si zkrátka při vachrlaté obraně nemůžete jen tak vyjíždět na výlety?

Mám trochu jiné úkoly, než když jsem hrál v Pardubicích naposledy. Hraji to více ze středu, ale tamtudy se nedostávám tolik do vápna soupeře. Každopádně se ale chci do koncovky tlačit. Tak abych pomohl týmu nějakými góly i asistencemi.

Ano, Michal Surzyn byl znám tím, jak piloval kraj hřiště. Zdá se, ale tím, že mají Pardubice rychlá křídla, tak se dopředu moc nehrne…

Naše křídla mají za úkol držet lajnu. Kdybychom se v těch prostorech pohybovali dva, je zbytečné. Proto vyrážím dopředu spíše středem.

Michal Surzyn již v pardubickém dresu nastupoval před několika lety. Zdroj: Luboš Jeníček

Klobouk dolů před Petrželou

Na hru Pardubic se hezky kouká, ale body nepřináší. Není pak k vzteku všude slyšet, jak jste jen fotbalové mužstvo?

Pochopitelně je to k vzteku. Když každý týden slyšíme, jak hrajeme dobře a stejně prohrajeme. Tak to je vážně o ničem. K tomu říkám: Raději budeme hrát horší fotbal a vyhrajeme 1:0.

Proti Karviné se vaše slova vyplnila. Nebyla horším týmem a vy jste zvítězili 2:1.

Ano, to byl přesně ten případ. Hra se nám tolik nedařila, ale urvali jsme to bojovností. Což bylo nejdůležitější. Takhle, kdyby to bylo v dalších zápasech, tak se rozhodně nebudeme zlobit.

Jako obránce se vás to nejvíce týká. Na koho si musíte dát proti Slovácku bedlivý pozor?

Mára Havlík je zkušený hráč, který má výbornou levou nohu. No a jestli bude hrát Milan Petržela, tak to je kapitola sama o sobě. Na to, kolik mu je let, klobouk dolů před ním. Ve hře jeden na jednoho je furt rychlý. V útoku teď nastupuje mladý Vecheta. Hlavně na toto trio si musíme dávat bacha.

Jak se píská na Spartě? Pro Spartu. I za dávno rozhodnutého stavu

V kádru soupeře asi nejvíce rezonuje jména Milan Petržela. Ve svém požehnaném věku nahání obranám hrůzu. Je pro vás něčím inspirativní?

Určitě. Má pořád rychlost. Vůbec nechápu, že vůbec neztratil na rychlosti ani dynamice. Pořád to má v sobě. Takových hráčů je málo.

Jak vám osobně se proti Slovácku hraje? Je to pro vás oblíbený či neoblíbený soupeř? Jednou tam s vámi v sestavě Pardubice vyhrály gólem v samotném závěru.

Ten gól jsem dával zrovna já (směje se). A myslím, že jsme snad měli jedinou střelu na bránu. Byli jsme horším týmem, ale zmákli jsme to. Nevadilo by mi, kdyby se to opakovalo. Nevím, jestli oblíbený soupeř. Beru to jako každý jiný zápas.

Pardubice figurují v tabulce před Jabloncem. Je to pro vás nějaká satisfakce po odchodu ze Střelnice?

Je mezi námi rozdíl jediného bodu. Jablonec ještě nevyhrál. Nutno ale přihlédnout k tomu, že všechna utkání odehrál venku. Předělávají tam totiž trávník. Co jsem koukal, tak jím to zatím také nešlape. Obměnili kádr a zatím si to nesedlo. Třeba se rozjedou. Jako my…