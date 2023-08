Nucená změna stráží. Pardubickou bránu hlídal Viktor Budinský, kterému umetlo cestičku vyloučení kolegy Antonína Kinského v utkání s Jabloncem. Vyfasoval čtyřzápasový trest. Slovenský gólman si ale sáhl častěji na míč, když ho vytahoval ze své sítě. Hned pětkrát. Mlčet ale nezůstaly ani Pardubice. Dvě střely mezi tři tyče přetavily ve dva góly.

Pardubičtí fotbalisté odjíždí z Prahy s pětibrankovým přídělem. | Foto: David Haan

FORTUNA:LIGA - 3. kolo:

AC Sparta Praha - FK Pardubice 5:2 (3:0)

Fakta - branky: 15. Kuchta, 22. Haraslín, 24. Kuchta, 47. Wiesner, 57. Birmančević – 65. Darmovzal, 73. Krobot. Rozhodčí: Klíma – Kubr, Slavíček. Žluté karty: Zelený - Surzyn. Diváci: 16 911.

AC Sparta Praha: Vindahl – Panák, Vitík, Krejčí ml. (60. Gomez) – Wiesner, Sadílek, Kairinen (46. Laçi), Zelený (46. Ryneš) – Birmančević, Kuchta (66. Sejk), Haraslín (46. Karabec). Trenér: Brian Priske. FK Pardubice: Budinský – Surzyn, Halinský, Donát, Helešic (46. Tischler) – Patrák (46. Pikul), Hlavatý (66. S. Šimek), Icha, Darmovzal, Sychra (46. Matoušek) – Zlatohlávek (46. Krobot). Trenér: Radoslav Kováč

Mistr a tým, co se zachránil v baráži. Celek, který měl po dvou kolech plný počet bodů a čisté brankové konto proti mužstvu co ještě neskórovalo a získalo jediný bod. Jak tohle mohlo jen dopadnout? No, úplně stejně jako 15. října 2022…

Deset minut Pardubice domácí k ničemu nepustily. Drželi míč na svých kopačkách, ovšem žádnou šanci ani náznak si nevytvořili. Tradiční úvodní tlak Sparty se tedy nekonal, přesto stačila ještě do konce první čtvrthodiny skórovat. Birmančević nadýchal centr od postranní čáry a Kuchta poslal hlavou míč do míst, kam už Budinský nedosáhl. Hostům vázla rozehrávka, čímž dostávali soupeře na koně. Ve 22. minutě založil agilní Birmančević akci patičkou na Wiesnera, ten se prohnal jako vítr kolem Hlavatého i Helešice. Přihrál pod sebe na Haraslína, který trhal sítě. Neuplynuly ani dvě minuty a brankový stav se měnil už potřetí. Krejčí vyslal dlouhým pasem na zteč Kuchtu. Bývalý Východočech využil pouhého stínění Donáta a jeslemi procedil Budinského. Svým krajanům vstřeli již šestý gól ve svým pěti zápasech proti nim. Pardubičtí si mohli na chvíli oddechnout, protože řádění rudých přerušilo zranění asistenta, který musel být nahrazen čtvrtým rozhodčím. Ve 35. minutě dostal Sychra kolmici za obranu, ovšem Vindahl byl u míč dříve. Vzápětí si hosté vytvořili další možnost. Hlavatý si ve vápně vyměnil balon s Patrákem, z úhlu zamířil jen do dánského gólmana. V nastavení první půle domácí potřetí vážně zahrozili po pravé straně. Pronikající Vitík posadil míč na hlavu Krejčímu, ale kapitán z Letné hlavou orazítkoval břevno.

V poločase muselo být odpočívajícím hráčům horko. Jenže ponaučení z prvního poločasu se nedostavilo. Krejčí objevil na přední tyči osamoceného Wiesnera, který z voleje propálil Budinského. O tři minuty později se Krabec prosmýkával kolem Halinského a rozhodčí posoudil střet jako penaltový. Na doporučení VARu se však šel o svém verdiktu přesvědčit a pokutový kop odvolal. Sparta netruchlila dlouho. V 57. minutě Laci dlouhým nákopem našel Birmančeviće a ten povedenou střelou korunoval svůj výkon. Úřadující mistr nepolevoval v chuti. Kuchta zaběhl s míčem k brankové čáře, na jeho vratku čekali hned tři spoluhráči. On si vybral Sadílka, který hlavou přestřelil. V 65. minutě se dočkal také zápasový outsider. Tischler si zaběhl za obránce, vrátil míč na Darmovzala, který donutil Spartu poprvé v letošní sezoně inkasovat. Zároveň tak otevřel brankový účet svého týmu, když se v prvních dvou zápasech střelecky odmlčel. A to nebylo všechno. Krobot si vydláždil Zlatou uličku uprostřed pražské šestnáctky a střelou do protipohybu debutanta v bráně Sparty snížil na přijatelnějších 2:5. V 85. minutě se blýskl parádním zákrokem Budinský, který vytěsnil na roh pumelici Ryneše. Pardubice si nakonec odváží prohru pouze o tří branky. Nutno ale podotknout, že Sparta už se viděla ve třetím předkole Ligy mistrů v Kodani.

Radoslav Kováč, trenér FK Pardubice:

„Hráli jsme pouze prvních devět minut. Nedostali jsme se sice do šance, ale Spartu jsme téměř k ničemu nepustili. Pak jsme ale začali neskutečně propadávat v agresivitě. Takže kromě výsledku jsem hlavně zklamán z předvedené hry. Před utkáním jsme si něco připravovali, ale vůbec nám to nefungovalo. Od stavu 0:5 jsme přešli do středního bloku, protože Honza Kuchta udržel všechny balony a křídla Birmančević i Haraslín byla ohromně nebezpečná. Nejvíce mě mrzí, že jsme propadávali v soubojích. Kluci do toho dali strašně málo.“